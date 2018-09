La Policía Local conmemora hoy el 150 aniversario de su fundación y un sindicato anuncia que habrá boicot

Un número tan redondo como los 150 años que cumple la creación de la Policía Local se conmemoran hoy con un sabor agridulce. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) advirtió ayer de un boicot por parte de muchos agentes que no acudirán por el malestar que existe dentro de la plantilla por los incumplimientos del equipo de gobierno. Así ayer citaron el hecho de que en los tres últimos años no se haya celebrado ningún Consejo de Policía porque, aseguran, el Ayuntamiento considera por un informe de dos coordinadores de Recursos Humanos que su sindicato y otros no pueden integrar este órgano.

El SPPLB añade que ha querido tener acceso a copia de dichos informes, «para tomar las acciones legales pertinentes, ya que según los informes de nuestro servicio jurídico, discrepamos totalmente de la interpretación que hacen de la norma», sin haberlos obtenidos por lo que «nuestro sindicato sospecha que puedan no existir, y lo que se pretende es simple y llanamente excluir al sindicato CSIF y al Sindicato SPPLB del Consejo de Policía, tal vez por ser nuestro sindicato crítico con las decisiones que se toman desde la Jefatura y que son denunciadas una y otra vez», añaden. El sindicato considera que, a día de hoy, existe un «mal ambiente de trabajo, especialmente en los últimos meses debido a la nueva estructura de trabajo que se ha creado, donde los agentes del servicio ordinario soportan cada día una mayor carga de trabajo, principalmente el turno de la tarde, todo ello agravado por la escasa o nula puesta en valor de las actuaciones de las patrullas de las Unidades Territoriales, mientras las actuaciones de determinadas unidades (las creadas por la nueva Jefatura) son publicitadas una y otra vez».



Actos

El acto de hoy es especialmente significativo para este cuerpo que reúne a más de 300 agentes porque, además de las distinciones a los agentes, el alcalde entregará la medalla de oro de la ciudad a la Policía Local en un acto en el Paseo de la Estación a las 11.30 horas, que incluirá una pequeña exhibición de medios. A las diez de la mañana habrá una misa en Santa María.