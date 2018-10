Un turismo se empotra de madrugada contra la Tesorería de la Seguridad Social

Un vehículo se empotró ayer de madrugada contra la puerta principal de la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social que hay en el barrio de Altabix, que se encuentra en el cruce de las avenidas de Santa Pola con la de Alicante, según los datos recabados por el periódico.

Los hechos ocurrieron a las 6.47 horas y el estruendo despertó a buena parte del vecindario. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local y de los Bomberos por temor a que hubiera alguna persona atrapada. En el vehículo viajaban tres personas que, al parecer, iban a trabajar. Se desconoce cómo pudo ocurrir el suceso, que está siendo investigando por el equipo de Atestados de la Policía Local, aunque todo apunta a un despiste del conductor unido a un exceso de velocidad.

Los bomberos, tras retirar los trozos dañados y al no tener que atender a los ocupantes del vehículo, que salieron por su propio pie del mismo, procedieron a balizar la zona y comprobar que no había sido dañada la estructura del edificio, que es conocido como el Triangular. Afortunadamente, a esa hora no había nadie transitando por la zona.

El vehículo, tras subirse a la acera, recorrió unos diez metros para empotrarse contra el citado inmueble. La Tesorería de la Seguridad Social tuvo que colocar horas más tarde a un vigilante de seguridad al frente de las instalaciones, que permanecen literalmente sin puerta hasta que sea colocada una nueva.