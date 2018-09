La ilicitana Alba Reche y Noelia, "la mejor actuación de la noche" en la Gala 1 de OT 2018

La ilicitana Alba Reche protagonizó ayer, junto con su compañera Noelia, "la mejor actuación de la noche" en la Gala 1 de OT 2018, tal y como apuntó el jurado tras subirse al escenario. No lo tenía fácil, añadieron desde la mesa, puesto que la fuerza de la voz de Noelia podía eclipsar a cualquiera, pero "no te achantaste" y lo dio todo sobre el escenario, aseguró Ana Torroja. Lo cierto es que Respect, el tema que interpretaron Alba Reche y Noelia, partía como uno de los favoritos de la noche, tras los dos pases de micros en la academia ante los profesores.

La gala estuvo muy reñida, pues a los primeros puestos también ascendió la última actuación de la noche, la protagonizada por Natalia y Famous. Una espectacular interpretación de "Feel it still" que, como con el caso de la de Alba Reche y Noelia, conquistó al público, al jurado y a los profesores, como después les confesó Noemí Galera, la directora de la academia, en una de las conexiones con la gala.

La ilicitana consiguió así el beneplácito del jurado para continuar al menos dos semanas más en el concurso, gracias a ese pase directo sin tener que sentarse en el banquillo de los cuatro nominados de la noche. Y pese a que la semana pasada se posicionó entre las tres concursantes favoritas tras la encuesta que lanzó el programa en sus redes sociales, en la gala de anoche, la primera favorita oficial del programa fue su compañera de actuación, Natalia, quien cruzó directamente la pasarela hacia la academia sin tener que someterse al juicio del jurado. Los otros dos candidatos fueron Natalia, una de las protagonistas de la otra actuación más aclamada por el público, y Miki, que interpretó junto a Carlos Right "El ataque de las chicas cocodrilo", el mítico tema de Hombres G que contagió al público de energía positiva.

En la gala también hubo referencia al tan comentado momento que protagonizó la ilicitana con el presentador Roberto Leal, cuando le preguntó por su pareja en la Gala 0 pese a que "no, ya no hay?", aclaraba Alba Reche. Un momento que posteriormente le hizo venirse abajo justo antes de su actuación por la reciente ruptura. Sin embargo, anoche ambos se lo tomaron con humor. "Voy a preguntarte a ti Alba, aunque mis preguntas contigo no son muy...", comentaba Leal, a lo que Reche le respondió con una carcajada.

Esta tarde se desvelarán las canciones que los 16 concursantes cantarán en la próxima gala, que tendrá lugar el miércoles. La Gala 1 de OT 2018 fue la segunda opción de la noche, en cuanto a audiencias se refiere, con 2.102.000 espectadores y un 16,6% de share, lo que le llevó a ser la tercera emisión televisiva más seguida del día. En primera posición de la noche quedó la serie de TeleCinco, The Good Doctor, con 2.940.000 espectadores y un 16,9% de cuota de pantalla. Se trata de la serie revelación de este verano, que ha liderado desde su estreno, y que la cadena de Fuencarral movió al miércoles, con acierto, para arrebatarle el liderazgo a OT 2018 tras la Gala 0, que fue la emisión más vista del prime time.