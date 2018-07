Elche recibe el tráiler de la ONCE para buscar trabajo a personas con diversidad funcional

Elche recibirá el miércoles, 1 de agosto, el tráiler de Inserta Empleo Fundación Once, que es la entidad para la formación y el empleo de personas con diversidad funcional de Fundación Once. Esta iniciativa, que se instalará en la plaza del Congreso Eucarístico, se presenta con el lema «Esta oportunidad no pasa todos los días», y tiene como objetivo formar e informar a 5.000 jóvenes parados españoles de entre 16 y 29 años con una discapacidad igual o superior al 33%, con la intención de mejorar sus oportunidades laborales.