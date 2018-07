El tripartito atribuye los cierres en el centro al e-commerce, la huida a las grandes superficies y a los alquileres

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche atribuye la fiebre de cierres de establecimientos comerciales en la zona centro de la ciudad, que parece que se está extendiendo cada vez más en los últimos meses, a tres razones principales, además de a la propia política empresarial de cada firma: a los elevados alquileres en el entorno de la Corredora; al auge, cada vez mayor, del comercio electrónico o e-commerce; y a la huida, o apuesta de nuevo, según se mire, por asentarse en las grandes superficies comerciales, verdaderos centros de concentración de clientes, incentivados por la variada oferta de todo tipo de sectores y, actualmente en verano, por el refrescante aire acondicionado.

La portavoz de la junta de gobierno, Patricia Macià, así mostro su parecer tras conocerse que hoy sábado está previsto que baje la persiana uno de los establecimientos que, habitualmente, más clientes concentra y que fue un éxito desde su primer día de apertura: La Magdalena.

El pasado 31 de mayo, la tienda de Massimo Dutti, perteneciente al gigante Inditex, cerraba sus puertas. Oysho, la cadena de moda íntima, también del dueño de Zara, Amancio Ortega, hacía lo propio justo hace una semana. Y, hoy sábado, otro establecimiento que se había convertido rápidamente en un clásico de la Corredora, por la gran demanda que registraban sus productos de panadería y pastelería, colgará también el cartel de cerrado, todo ello en pleno debate sobre el cierre al tráfico rodado de la calle Corredora, con el fin de convertirla, antes o después, en totalmente peatonal.

Macià (PSOE), y el edil de Medio Ambiente, Antonio García (Compromís), dijeron ayer precisamente sobre esto último que en breve habrá novedades sobre este proyecto, ya que en las últimas semanas afirman que el gobierno ha estado trabajando intensamente para mejorar el mismo y lograr el mayor consenso posible, todo ello después de que el equipo de gobierno anunciara que posponía tres meses el arranque de los primeros trabajos para la peatonalización de este céntrico vial.

El caso es que la marcha o la clausura de locales no se limita solo a la calle Corredora, sino que desde hace tiempo se vienen registrando en calles adyacentes y también peatonales.

El equipo de gobierno señala que eso es así, efectivamente, pero que también existe un cierto dinamismo y que además de cerrarse, también otros nuevos deciden abrir sus puertas en estos locales pero con otro tipo de negocio.

El tripartito señala también que, si bien las tiendas y comercios son los que menos se están prodigando, cafeterías, pubs, bares o heladerías, es decir, en su mayoría negocios con posibilidad de tener también una terraza para atender al público, parece que son los que están tomando el relevo, a tenor, por ejemplo, de lo que se puede ver en la calle Hospital, por ejemplo.

Desde el Ayuntamiento se insiste desde que hace mucho tiempo vienen realizando y apoyando a los comerciantes del centro y de otros barrios con campañas de dinamización económica, lo que se conoce como Pop-Up Stores y que se concreta en que las tiendas saquen a la calle parte de su género en un ambiente festivo, lúdico y con música, además de promociones y sorteos, entre otras iniciativas.

No obstante, este tipo de actuaciones parece que no están contribuyendo a evitar el abandono de determinados negocios, ya sean tradicionales o no en el ámbito de la zona centro de Elche.