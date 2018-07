El PP responsabiliza al tripartito de la fuga de comercios del centro

El presidente dely candidato a la Alcaldía de Elche, Pablo Ruz, ha cargado hoy contra la política comercial y económica del equipo de gobierno ante los cierres de negocios en el centro. "Lay económica del tripartito ha fracasado", ha señalado Ruz.

Tras anunciar La Magdalena su cierre en la Corredora, desde el PP han señalado que se trata de "una prueba más de la negligencia, de la incapacidad, de la falta de interés e ideas de un gobierno que esta lastrando el futuro de todos". Pablo Ruz ha lamentado que "no podemos consentir que día tras día conozcamos nuevos cierres de comercios en la ciudad, el cuarto en el que llevamos de semana y el alcalde y su equipo de gobierno miren hacia otro lado como si esta preocupación no vaya con ellos. Somos conscientes de la complejidad de las soluciones; pero es inadmisible la actitud constante del tripartito sin poner ningún remedio y mirando hacia otro lado. No se han digando tan siquiera a hacer un diagnóstico real de las causas de este problema".