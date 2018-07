Nervios en el Centro de Congresos

Agosto es inhábil y por estas fechas se produce un aluvión de interesados en sacarse el carné antes de vacaciones.

«A mí no me ha parecido difícil, todo lo contrario, salvo algunas preguntas y sí estaba nervioso», señala Alberto, de 20 años, y que debuta en esto de hacer el examen teórico para obtener el carné de coche. «Quiero sacármelo para tener algo más de independencia e ir de viaje con los amigos, para que nos podamos turnar al volante», asegura este joven al término de la segunda tanda de exámenes que ayer acogió el Centro de Congresos de Elche.

Él fue una de las casi 600 personas que, en dos horarios (8.30 y 9.45 horas), se examinaron ayer fuera de las oficinas de Jefatura de Tráfico de Elche. El motivo de no hacerlo en la sala que está habilitada para ello de esta sede, ubicada en la calle Fuensalida 5 y que entró a funcionar recientemente, en enero de 2017, se debe a que apenas tiene capacidad para 45 personas.

Eduardo Laín, coordinador de exámenes y desplazado desde Alicante, explicaba que agosto es inhábil y que es habitual que en las dos últimas semanas de julio haya una avalancha de alumnos para tener adelantado una parte del permiso antes del verano.

«El 90% de los que se examinan tienen entre 18 y 20 años. La mayoría son para obtener el permiso de coche o moto, pero también hay, muy pocos, que se presentan para recuperar puntos o para poder transportar mercancías peligrosas», concreta Laín.

Este tipo de exámenes dura 30 minutos, aunque se llegan a dar cinco más de cortesía. La prueba es tipo test y hay que responder a 30 preguntas.

«Es la segunda vez que me presento, estaba algo nerviosa y creo que me ha ido bien. Lo que veo fatal es que no había sitio para apoyarte. Tenías que hacerlo en uno de los brazos del asiento o marcando las respuestas en el aire», comentaba Marta, también al término del segundo turno.

Además de esto, donde hubo un poco de más alboroto fue en el momento de ir llamando uno por uno, con el DNI en la mano, a los 300 alumnos que se examinaban en cada turno. Nombrar y sentar a cada uno de ellos fue un proceso que llevó bastante tiempo y que alteró un poco más a los que ya venían nerviosos de casa.

Los examinados llenaron ayer la platea, sin dejar hueco entre uno y otro. «No se pueden copiar porque cada examen es distinto. No hay ninguno igual. Tenemos como 400 modelos diferentes», apuntaba Eduardo Laín, al tiempo que remarcaba que, salvo el acto de nombrar a los alumnos, todo había ido a la perfección y sin problemas, al tiempo que agradecía la colaboración de todos los examinados, en su gran mayoría procedentes de Elche, pero también de Crevillent y Santa Pola.

Fuera del Centro de Congresos esperaban algunos familiares, amigos y profesores de autoescuelas, que mostraban su deseo de que sus allegados o clientes aprobaran esta primera parte para obtener el permiso de circulación y poder irse así de vacaciones algo más tranquilos.