Ciudadanos carga contra el tripartito por la falta de accesibilidad en las playas

Caballero considera que las carencias en las playas ilicitanas son varias. Actualmente continúan sin existir pasarelas con un ancho especial (2,4 mts), plataformas con sombra, acceso a la con bancos especiales, servicios de WC, vestuarios, duchas y aparcamiento reservado para colectivos especiales.

Para Ciudadanos Elche "la falta de implicación de la concejal de Compromís, Mireia Mollà, al frente de Turismo ya no es ninguna novedad. Lo sorprendente de esta situación es que a las puertas del mes de agosto sigamos con deficiencias en las playas".

Problemas en El Altet

A veces una acción tan cotidiana como ir a la playa no está al alcance de cualquiera. Y eso lo sabe bien Rafa, un vecino de El Altet para el que darse un baño en su lugar de residencia se convierte en una misión casi imposible. Y es que, no todo el litoral de Elche es accesible para las personas con movilidad reducida. Y si no que se lo digan a este hombre que directamente ha optado por no ir a la playa debido al gran esfuerzo que le supone por los obstáculos con los que se encuentra.

Si bien es cierto que la pedanía costera ha visto mejorar este año las aceras que conectan el núcleo urbano para ir a la playa, con la creación también de rampas, sin embargo, aquellos que utilizan sillas de ruedas lamentan las deficiencias que se encuentran. Una de ellas es la estrechez que presentan algunos tramos, que les obligan incluso a tener que meterse en la carretera para poder seguir avanzando.

David Caballero ha explicado que Elche es una ciudad turística y que es "inadmisible que en estas fechas nuestras playas no puedan ser accesibles para diferentes colectivos sensibles. Además, vemos como su compromiso con nuestras propuestas naranjas son nulas, propuestas que recogimos de todas las asociaciones de personas con discapacidad, lo que demuestra ser una concejal con poca palabra".