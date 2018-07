Cuando ir a la playa es casi misión imposible en Elche

A veces una acción tan cotidiana como ir a la playa no está al alcance de cualquiera. Y eso lo sabe bien Rafa, un vecino de El Altet para el que darse un baño en su lugar de residencia se convierte en una misión casi imposible. Y es que, no todo el litoral de Elche es accesible para las personas con movilidad reducida. Y si no que se lo digan a este hombre que directamente ha optado por no ir a la playa debido al gran esfuerzo que le supone por los obstáculos con los que se encuentra.

Si bien es cierto que la pedanía costera ha visto mejorar este año las aceras que conectan el núcleo urbano para ir a la playa, con la creación también de rampas, sin embargo, aquellos que utilizan sillas de ruedas lamentan las deficiencias que se encuentran. Una de ellas es la estrechez que presentan algunos tramos, que les obligan incluso a tener que meterse en la carretera para poder seguir avanzando.

Sin embargo, los problemas no se acaban aquí. Y es que, cuando llegan a la arena viene lo más complicado. Las pasarelas de madera están hechas con troncos, y las ruedas se clavan, o se encuentran distanciadas y no hay más remedio que tener que meter la silla en la arena. Una vez superado esto, viene otra dificultad. Y es que las pasarelas están a más de veinte metros de la orilla por lo que es imposible arrastrar una silla de ruedas hasta el mar. «La accesibilidad no es completa, ni aquí, ni en el resto de España, ni en el resto del mundo», reconoce Rafa. «Por eso no voy a la playa», admite.

Los inconvenientes que se encuentra este vecino de El Altet también se extienden a otros muchos que tienen movilidad reducida y quieren darse un baño en esta zona del litoral ilicitano. Así se lo han hecho llegar al pedáneo y a las asociaciones vecinales. El lugar más cercano para poder encontrar una playa accesible en Elche está en Arenales del Sol o en La Marina. En estos puntos hay auxiliares de baño que ayudan a los usuarios a entrar al agua, incluso sillas anfibias. Este año se han ampliado los horarios.

Sin embargo, en El Altet no se dan este tipo de servicios. La mejora de las rampas y la conexión a la playa es algo que ya han propuesto mejorar los vecinos en los presupuestos participativos del año 2018, que de aprobarse se habría de ejecutar en 2019, según apuntaron desde la Asociación Vecinal Por Un Nuevo Municipio El Altet-Arenales del Sol.

Junto a esta reivindicación, los vecinos reclaman más deberes al Ayuntamiento. Entienden que los servicios que se prestan actualmente, como el autobus, el socorrismo y los chiringuitos, deberían ampliar su presencia, y no limitarse a la temporada exclusiva de verano, que en algunos casos se limita a dos meses.

En este sentido, reclaman explotar más el potencial de las playas, con la finalidad de explotar la temporada veraniega más tiempo. Por otra parte, desde El Altet también proponen otras mejoras en infraestructuras y servicios que podrían impulsar el turismo en la zona. Entre otras, un paseo de madera sobre las dunas, que conecte los paseos de Urbanova y Arenales del Sol, la conexión de las zonas de aparcamiento fuera de las dunas, hasta la instalación de un camping.