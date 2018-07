Así fue la boda de Pablo Casado en Elche

Pablo Casado, el nuevo líder del PP, se casó en Elche con Isabel Torres el 20 de junio de 2009, en el templo más emblemático de la ciudad, la basílica de Santa María. Pero en aquel entonces, más que ellos fueron protagonistas algunos de los invitados, como el expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, su esposa Ana Botella y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, entre otros. La crónica de aquel evento la relataba INFORMACIÓN del siguiente modo:

"Faltaban pocos minutos para las siete de la tarde cuando ya se concentraban numerosos invitados a las puertas de la basílica de Santa María, mezclándose con los de la boda que acababa de finalizar. Elche iba a vivir en unos momentos uno de los enlaces matrimoniales más importantes de los últimos años, sobre todo por los invitados. Y es que ayer tarde se casó en el templo la ilicitana Isabel Torres Orts, hija de Luis Torres Candela y María Dolores Orts (una de las hijas de los propietarios del grupo Huerto del Cura), con el madrileño Pablo Casado Blanco, presidente de Nuevas Generaciones de Madrid y diputado de la Asamblea de Madrid.

Entre los invitados, estuvo el ex presidente del Gobierno José María Aznar y su mujer, Ana Botella; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que atrajeron las miradas de muchos de los invitados de la boda que precedió a este enlace y que en un momento dado prefirieron dejar «a un lado a sus novios» para hacerse fo tos con Aznar, su mujer y Aguirre. El ex presidente del Gobierno llegó a las 18.50 horas.

Los Aznar entraron a la basílica por la puerta principal. Por su parte, Esperanza Aguirre llegó sola y aseguró que se quedará hasta hoy en Elche. La presidenta de la Comunidad de Madrid indicó que «está es mi segunda visita a Elche y tengo muchas ganas de ver la Palmera Imperial». El enlace estuvo presidido por el obispo de la Diócesis, Rafael Palmero; e intervino la Orquesta Barroca Valenciana, bajo la dirección de Manuel Ramos.

Al acabar la boda, José María Aznar se limitó a decir que «todo había sido muy bonito» a la vez que numerosas personas se acercaban hasta él y su mujer, Ana Botella, mientras salían escoltados por el pasillo central de Santa María. Tras ellos, mucho más accesible, salía sola Aguirre recibiendo numerosas muestras de cariño.

Además, destacó que «la basílica me ha perecido magnífica, la ceremonia extraordinaria, aunque lo que más me ha gustado ha sido la música y el organista, al que le he lanzado un gesto de felicitación». Aznar, Botella y Aguirre causaron tanta expectación que fueron muchos los ilicitanos que se acercaron a saludarles y a hacerse fotos con ellos. Un hombre que se presentó como familiar y ginecólogo de la familia de la novia le pidió a José María Aznar que se hiciera una fotografía con él «porque para mí usted es una persona muy admirada».

La responsable de la Gestora local del PP de Elche, Mercedes Alonso, no estaba invitada a la boda, pero apareció al final de la ceremonia para poder saludar a Aznar, Botella y Aguirre. Alonso tuvo dificultades para conseguir llegar hasta los altos cargos de su partido por el acoso de varias mujeres que no quisieron dejar escapar la oportunidad de saludarles. Al finalizar la ceremonia, sobre las 20.20 horas, los invitados y los novios se trasladaron al hotel Huerto del Cura donde se celebró la cena".