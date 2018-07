Un incendio en una vivienda calcina una cocina y deja dos heridos leves

Los bomberos del Parque Comarcal del Baix Vinalopó de Elche sofocaron ayer un incendio en una vivienda situada en el número 60 de calle Antonio Machado, en las inmediaciones de la gasolinera Mora. Las llamas dejaron a un joven herido con quemaduras leves, después de tratar de apagar el fuego, y los servicios sanitarios tuvieron que atender también a una mujer, que residía en la vivienda, por una crisis de ansiedad. Tres vehículos de bomberos se desplazaron rápidamente al lugar, ya que el parque está a pocos minutos de la zona donde se produjo el fuego.

La rápida actuación evitó que las llamas se extendieran a otras estancias o a viviendas colindantes, por lo que no hubo que lamentar daños mayores. De hecho, ni tan quiera tuvieron que desalojar el edificio, si bien los bomberos y la Policía Local confinaron a los vecinos en sus viviendas, para que no saliera, y garantizar así su seguridad, según trasladaron desde el Consorcio de Bomberos de Elche. El suceso se produjo sobre las 14 horas, cuando la familia estaba preparando la comida. Por suerte, no hubo que lamentar daños más graves, y todo quedó en un gran susto para los residentes.