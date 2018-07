El consejo escolar municipal decide por mayoría que el Miércoles Santo haya clase

El Ayuntamiento presiona al Consell para la construcción del instituto número 11.

El calendario del próximo curso escolar en Elche ya tiene determinados los días no lectivos. El consejo escolar municipal ha decidido por mayoría, tras someterlo a la votación, que el Miércoles Santo haya clase. Pese a que la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa solicitaron la posibilidad de que hubiera descanso los días 15, 16, y 17 de abril, (Lunes, Martes y Miércoles Santo) la propuesta fue rechazada por el consejo escolar municipal.

Así lo aseguró la edil de Educación, Patricia Macià, quien señaló que por votación, los integrantes del consejo prefirieron que el 15 de febrero (incluído en la semana cultural) fuera no lectivo, en lugar del Miércoles Santo. Representantes de los centros escolares, padres y sindicatos se decantaron por mayoría por esta alternativa, con 13 votos, frente a 9 que apostaron por el día de la Semana Santa. Además de esta jornada de febrero, los colegios no tendrán clase el 2 de noviembre, por ser viernes y por la cercanía del festivo de Todos los Santos, para poder hacer puente. Además, será no lectivo el lunes, 18 de marzo para poder unirlo con la festividad del Día del Padre.

Por otra parte, el Consejo Escolar Municipal ha acordado presionar a la Conselleria de Educación que acelere los trámites para la creación del instituto número 11, algo que permitiría sacar de La Torreta toda la Secundaria y convertir estas instalaciones en un centro integrado de Formación Profesional. Una reivindicación que llega también por parte de los integrantes del consejo ante la falta de plazas en Elche para estudiar ciclos formativos, que ha desembocado en enormes listas de espera, según apuntó ayer Macià. El año pasado, el Consell se puso de plazo el primer semestre del año 2018 para empezar la construcción del IES número 11 y, de momento, no hay movimientos.