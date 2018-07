Un apagón en parte del centro de Elche deja a decenas de locales fuera de servicio

Casi una hora, desde las 16.55 hasta las 17.50 aproximadamente, vecinos, comercios y locales de restauración se han quedado sin suministro eléctrico en una parte de la calle Corredora, así como en la calle Obispo Tormo, en pleno centro de Elche.

En plena hora de despertarse de la siesta, ver la telenovela o una película, tomar un café o un helado en un local con aire acondicionado, o abrir el establecimiento en cuestión para reactivar la actividad comercial, ha sobrevenido este corte de luz inesperado que conforme se iba alargando generaba más y más indignación.

Las llamadas a averías de Iberdrola, así como a la Policía Local se sucedían, mientras tanto propietarios, encargados, trabajadores, clientes o, simplemente, vecinos en sus propios hogares, se mantenían a la expectativa para ver si más pronto que tarde se recuperaba el servicio.

Asomarse a la ventana para ver si era solo en casa propia o también en el del vecino, o entretenerse haciendo algo que no necesite suministro eléctrico han sido otras de las acciones que los afectados han llevado a cabo durante la espera.

Varios comercios de la calle Obispo Tormo que tenían persiana eléctrica no pudieron abrir en hora sus locales, mientras que en otros locales de restauración de las inmediaciones tenían problemas para cobrar, porque no podían utilizar el ordenador ni la caja, o se temían perder parte del género si la luz no llegaba en un tiempo prudencial.

Se daba la circunstancia de que en una acera de la calle Corredora no se registraba ningún problema, mientras que en la de enfrente sí, para estupefacción de unos y otros.

El fallo en el servicio ha afectado a vecinos y locales desde la calle Obispo Tormo hasta la basílica de Santa María, y desde la mencionada calle hasta Puente Ortices.

Este medio está a la espera de que Iberdrola pueda informar sobre el motivo del problema, así como del número de abonados finalmente afectados.