El tripartito envía más de 200 cartas a los comercios del centro para que ofrezcan descuentos en el parking

Más de 200 cartas ha enviado el Ayuntamiento a los comercios del centro para insistirles de nuevo en la necesidad de que ofrezcan a los clientes los tickets de cortesía para que puedan aparcar gratis por un tiempo en el parking municipal del Gran Teatro. El equipo de gobierno considera que la falta de apoyo a esta medida es uno de los principales hándicaps a la hora de favorecer la afluencia de visitantes al centro. Se trata de una campaña que ya lleva meses de recorrido y que, al parecer, no está teniendo una gran acogida entre los establecimientos comerciales.

El edil de Comercio, Héctor Díez, apuntó ayer a la necesidad de que los comerciantes mediten sobre la importancia de utilizar esta herramienta. «Estamos poniendo todas las facilidades y es el propio comerciante el que voluntariamente puede elegir con qué margen de venta ofrece a sus clientes los tickets de cortesía», señaló Díez. Junto a esta carta recordatoria, el Ayuntamiento ha enviado también a los establecimientos la nueva guía comercial y de hostelería con un listado de todos los negocios para que se distribuya entre los clientes.

La intención municipal es emprender iniciativas para impulsar la economía en la zona centro, donde también se han organizado nuevas actividades de dinamización para las fiestas de agosto. Del 11 al 14 habrá en la Glorieta mercados tipo «Pop up Store» con las tiendas en la calle, música en directo y degustaciones. Se trata de medidas que llegan en un momento de debate en pleno centro por la fuga de franquicias. Esta semana, sin ir más lejos, otra firma de Inditex, Oysho, ha dejado la Corredora. Ante ello, desde el equipo de gobierno han reconocido que no es positivo para el centro, pero el edil de Comercio alegó a que esta decisión responde a una «estrategia comercial que está siguiendo el gigante Inditex en todos los centros históricos de España y contra eso no podemos hacer nada». En lo que sí puso el foco Díez fue en la necesidad de seguir trabajando en acciones de dinamización, conseguir la peatonalización definitiva del centro, acercar la Universidad y resolver el Mercado Central.