El Seprona se incauta de 300 kilos de pulpo en dos locales de Arenales que incumplían la ley

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha decomisado en dos restaurantes de la pedanía ilicitana de Arenales del Sol cerca de 300 kilos de pulpo por carecer de la trazabilidad correspondiente a cualquier producto alimentario. La patrulla del Seprona realizó sendas inspecciones en dos restaurantes situados en la localidad costera de Arenales del Sol Elche, para comprobar si las especies de pescado que servían tenían toda la documentación pertinente para este tipo de producto alimentario. La inspección se realizó junto a un Inspector de Pesca de la Consellería de Agricultura y Pesca de la Generalitat Valenciana, según informó ayer la Benemérita.

En el primer restaurante, hallaron en un congelador 266 kilos de pulpo congelado, de tamaño legal, pero que carecía de cualquier tipo de documentación que acreditara la lícita adquisición del mismo y su correcto estado sanitario. En un segundo restaurante, intervinieron 39 ejemplares de pulpo (22 kilos), que no alcanzaban el peso mínimo legal de un kilo por unidad, además de no ir amparados por documento alguno que acreditara su trazabilidad. El consumo por parte del cliente de cualquier tipo de pescado que no haya pasado por lonja o que carezca de documentación relativa pone en peligro su salud, al carecer de los controles preventivos.