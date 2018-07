«Elche tiene que preservar por los siglos de los siglos el Palmeral y La Festa»

Nuevo presidente ejecutivo. El Elche, la UMH y, ahora, el Misteri. La experiencia de Francisco Borja es una garantía y desde hoy se pone el «mono de trabajo», como él dice, para, lo primero, asegurar unas excelentes representaciones en 2018.

n Francisco Borja, de 75 años de edad, es uno de los ilicitanos más conocidos y queridos dentro y fuera de su ciudad. Actualmente es presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, un cargo en el que lleva un año esperando ser sustituido. También ha sido presidente del Elche Club de Fútbol, es patrono de la Fundación La Alcudia, así como fue máximo responsable de las empresas Kelme y Rebook España, entre otras muchas. Sustituye desde ayer a Fernando García, quien en marzo de 2012 pasaba a ocupar el cargo de presidente ejecutivo, tras la marcha de Modesto Crespo, y que el pasado 10 de abril anunciaba que no repetiría en el cargo.



¿Qué supone para usted el Misteri?

Para mí es un gran honor, un orgullo y una satisfacción muy grande. Estoy muy contento porque mi padre hace cuarenta años fue cantor, componente de la Capella, y eso a un hijo le sabe a gloria. También he sido seguidor del Elche Club de Fútbol, porque mi padre también me llevaba de la mano a todos los campos de tercera división y al campo viejo de Altabix, y por tanto quiero mucho a mi equipo. Eso es tener una ilusión tremenda por las cosas de Elche y, realmente, si no hubiera tenido ilusión no hubiera aceptado este cargo. Sin ilusión no puedes trabajar, no tienes objetivos, y nosotros tenemos el objetivo que es asegurar el funcionamiento de La Festa, de celebrar todos los años, impares una y pares dos veces, así como mejorar las representaciones cada vez más, es decir, buscar siempre la excelencia. Todos formamos un equipo y creo que al final conseguiremos los objetivos.

¿Cuáles serían esos objetivos a priori?

Mañana (por hoy) me pondré el mono de trabajo y con la mejor actitud hablaré con todo el mundo para ver qué es lo que se debe hacer y cómo están las cosas, sobre todo porque las representaciones de agosto están muy próximas. Este primer objetivo es importante y urgente. A continuación, hay que mejorar la financiación, porque sin ingresos uno no progresa. Además, también será muy importante la formación, así como informar (en el sentido de divulgar) a los ilicitanos del Misteri, porque todavía veo huecos en la basílica, así como a toda la Comunidad Valenciana y, como dice el alcalde, avanzar en la proyección nacional e internacional del drama asuncionista. La ciudad debe verse visitada en las fiestas de agosto y también en octubre por una multitud de gente. Yo me pregunto una cosa: ¿cómo es posible que haya tanta gente en las calles de Sevilla para ver los pasos y no ocurra lo mismo en la basílica? Ese es mi objetivo final: la asistencia exagerada de público en Santa María.

¿Qué significa para usted La Festa desde que la conociera de pequeño y se sintiera tanto en su familia?

Es una de las cosas grandes de Elche y hay que cuidarla. Elche tiene que preservar por los siglos de los siglos dos cosas: el Palmeral y el Misteri.