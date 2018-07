Elche registra la temperatura más alta de la provincia con una máxima de 37,9 grados

Elche ha registrado durante la jornada de hoy las temperaturas más altas de toda la provincia de Alicante, y se ha convertido en el segundo municipio de toda la Comunidad Valenciana en cuanto a calor se refiere. Así, la estación meteorológica de Algorós ha registrado una máxima de 37,9 grados, según los datos del portal Meteoclimatic. Un registro solo superado en la Comunidad Valenciana por Llaurí, en Valencia, con 38,6 grados. El calor sofocante de la jornada de hoy no ha pasado desapercibido para los vecinos. Las fuentes de la ciudad se han convertido en una de las forma de combatir las altas temperaturas para residentes y turistas. Para el alivio de muchos, la Agencia Estatal de Meteología prevé que desciendan estas temperaturas hasta los 33 grados durante la jornada de mañana, dando así un respiro.



Masa de aire del Sahara

La provincia de Alicante está viviendo hoy el día más caluroso de lo que va de verano, con máximas de hasta 38.1 grados en Elche y de 36,8 en Orihuela. Además de una humedad de entre el 40% y el 70% entre las 12 de la mañana y las 18 horas, lo que ha disparado la sensación de bochorno. Una situación provocada por la invasión del aire sahariano que sopla en la provincia desde el viernes pasado. Hasta hora el calor se había concentrado en el interior de la provincia, pero hoy el bochorno se ha notado también con fuerza en la costa.

Ayer se cumplieron los pronósticos y ni las tímidas gotas de lluvia (barro) que cayeron a primera hora de la tarde -hay acumulado mucho polvo en suspensión- aliviaron una jornada que fue tórrida en el interior de provincia y un más agradable en la franja litoral, donde la brisa del mar amortiguó el calor. Con todo, en el centro de Alicante se alcanzaron los 33 grados de máxima, tónica general en toda la costa.

El calor sí ha apretó en el interior con máximas por encima de los 37 grados en Benillup, Pedreguer y Gaianes (Marina Alta y Comtat). Elche y Villena alcanzaron los 36 grados y en Orihuela se superaron, por ejemplo, los 36 grados. El pico alto de calor se espera, no obstante, para hoy lunes, por el viento del Sahara que se centrará en la costa, según apuntó Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

La Agencia Estatal de Meteorología y la Generalitat mantienen la alerta amarilla por el riesgo de altas temperaturas que pueden llegar hasta los 38 grados en el interior y 32 en la costa donde, hoy, la brisa del mar no amortiguará tanto la sensación térmica, que será alta por la noche debido a la humedad. No se trata de un golpe de calor pero si de la primera gran entrada de aire sahariano de este verano que no está siendo excesivamente caluroso tal y como anunciaron los climatólogos.

Los días con las temperaturas más altas han sido los de este fin de semana y el lunes debido a la invasión, además, de viento de poniente. A partir del martes la situación se normaliza con valores más propios de julio. Los meteorólogos sostienen que el calor no se notará hasta agosto y se prolongará durante septiembre.

Consejos

La Agencia Valenciana de Seguridad ha hecho pública una serie de advertencias como buscar lugares frescos y a la sombra, protegerse del sol especialmente entre las 12 y las 16 horas con cremas protectoras adecuadas (si quieres saber todo lo necesario acerca del protector solar, pincha aquí) y, sobre todo, especial cuidado con las personas mayores y los niños, más sensibles a las subidas de temperaturas

Se debe consumir mucha agua y tratar de suprimir el alcohol y la cafeína. Comer abundantes ensaladas, frutas y verduras, evitar comidas copiosas y calientes y decantarse en cambio por los platos fríos. También, no realizar ejercicio físico intenso en las horas en las que se concentra el calor, tanto por motivos de ocio como por los trabajadores cuya labor necesita de esfuerzos intensos.

Las zonas de mayor riesgo son la Ribera Alta, La Canal de Navarrés, Horta Sud, La Costera, Vall d'Albaida, el Comtat, La Safor y la Marina Alta. En la provincia, los municipios donde se pueden dar las puntas de calor son Alcocer de Planes, Almudaina, L'Alqueria d'Asnar, Beniarrés, Benillup, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Lorcha, Muro de Alcoi, Planes, Dénia, El Verger, Els Poblets y Xàbia.

Es conveniente vestir ropa ligera, de colores claros y cubrirse la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza. Y especial cuidado con el coche, la temperatura externa puede ser el doble que en el interior. No dejar a nadie dentro, incluidas las mascotas. Se recomienda evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día. En el hogar se aconseja cerrar las persianas y bajar los toldos en las fachadas expuestas al sol, procure situarse en las zonas más frescas de la casa.