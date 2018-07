La fiscal pide nueve meses de prisión preventiva para el líder de la secta que captó a Patricia Aguilar

El Ministerio de Exteriores también se ha puesto en contacto con la familia, tras un año y medio.

La Fiscalía de Trata de Personas pidió ayer nueve meses de prisión preventiva para Félix Steven Manrique, el líder de la secta peruana que presuntamente captó a la ilicitana Patricia Aguilar cuando tenía 16 años y la instó a abandonar España al cumplir los 18, en enero de 2017. El Ministerio Público peruano lo acusa de trata de personas «con fines de explotación análoga», según explicó la propia Fiscalía ante medios peruanos. Una de estas formas de explotación sería el «matrimonio servil», ya que usaba a estas mujeres del harén para someterlas a su voluntad. Además de las dos mujeres encontradas junto a Manrique al ser detenido y Patricia, localizada en mitad de la selva peruana, en una zona conflictiva dominada por el narcotráfico, y con cinco menores a su cargo, se investiga la explotación a otras tres mujeres, exadeptas de la secta.

Manrique fue trasladado cerca de las seis de la madrugada -hora peruana- a las dependencias del Ministerio Público, para prestar declaración y que el juez decidiera sobre su ingreso en prisión, si bien al cierre de esta edición no se había dado a conocer la decisión judicial sobre la puesta o no en libertad de Manrique. La familia de la joven de Elche y del resto de mujeres halladas el pasado miércoles 4 de julio, cuando la Policía arrestó al líder de la secta y liberó a las tres chicas, esperaba a las puertas del juzgado desde primera hora para presionar a las autoridades y conseguir que ingresara en prisión para evitar ese contacto con las perjudicadas. Entre los concentrados en sede judicial estuvo Alberto Aguilar, el padre de Patricia, que aún no ha podido mantener contacto con su hija ya que se encuentra recibiendo asistencia en las dependencias del Ministerio de la Mujer, que ha incluido a las tres víctimas en un programa de asistencia especial.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Elche, que asumió la causa tras la denuncia de la desaparición de Patricia en enero de 2017, solicitó ayer toda la información del caso que se instruye en Perú a la Interpol, con el fin de conocer todo el proceso. «Por primera vez hablan de Manrique como investigado, por lo que, tras mucho pelear y después de que apenas nos hicieran caso, todo el revuelo ha servido para que, por fin, a través de la Interpol, llegue toda la información», señaló ayer Noelia Bru, la portavoz de la familia. Bru manifestó que por fin, tras un año y medio desde que empezara la pesadilla que vive la familia, y una semana después de que Manrique fuera detenido, «se ha puesto en contacto con nosotros el Ministerio de Exteriores, y también Mónica Oltra -la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad».

La decisión del juez peruano está prevista para primera hora de la mañana de hoy, las 16 horas en el huso español. La familia confía en que se decrete su ingreso en prisión mientras continúa la instrucción del caso. Sobre todo para que las víctimas rompan el vínculo con la secta y sea más factible su «desprogramación». La otra asignatura pendiente ahora es que la Justicia peruana dé la custodia de la hija que Patricia tuvo con Manrique, de apenas un mes, a Alberto Aguilar, lo que facilitaría el regreso de toda la familia a España en las próximas semanas.