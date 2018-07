Las excavaciones del Mercado se posponen para después de las fiestas

Las catas arqueológicas en el centro se pospondrán a después de las fiestas de agosto. La Concejalía de Urbanismo y la empresa concesionaria del Mercado Central, Aparcisa, han acordado retrasar las excavaciones al 16 de agosto, después de que el Consell autorizara la pasada semana a la firma a ampliar los estudios en el subsuelo a más zonas del centro.

Las excavaciones no se limitarán al perímetro de la plaza de abastos como hasta ahora, sino que extenderán a viales que no estaban previstos hasta ahora. El Consell ha pedido al Consistorio ilicitano autorización para que apruebe el proyecto de excavación en la plaza de la Fruita, de las Flores, calle Mayor, Alvado, Mestre Alfred Javaloyes y Sant Pere. En estas tres últimas vías se acometerán trabajos relacionados con el desvío de servicios y no excavaciones como tal, según aclaró ayer el equipo de gobierno. Así lo confirmaron también desde la empresa concesionaria, que apuntaron a que en los nuevos viales hay que hacer entronques de tuberías de agua y gas y desvíos, por lo que también será necesario hacer un estudio arqueológico.