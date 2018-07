Las demoras para renovar el DNI con cita previa ya llegan hasta septiembre en Elche

Las colas en la Comisaría comienzan pasadas las tres de la mañana para obtener número.

Las citas para renovar el Documento Nacional de Identidad en la Comisaría de la Policía Nacional de Elche ya alcanzan demoras de casi dos meses. Un retraso que se repite cada año por estas fechas y que se debe principalmente a dos factores. Por una lado, el descenso en el número de funcionarios que se encargan de emitir esta documentación debido al descanso estival y, por otro, al aumento de la demanda por los usuarios que necesitan tener la identificación al día para coger vuelos y viajes en estas fechas. Así, el usuario que accedía ayer a pedir cita para renovar el DNI, el sistema le remitía hasta el próximo 3 de septiembre. El problema es que, para la gran mayoría, esta cita ya les queda lejos de su periodo de vacaciones, que es justo cuando necesitan especialmente tenerlo al día. Por tanto, la única solución pasa por hacer cola, de madrugada, para obtener uno de los números que se reparten a las siete de la mañana, en estricto orden de cola.

Hoy, por ejemplo, tan solo se repartirán diez números, por lo que serán los más madrugadores quienes consigan tener hueco para renovar el DNI sin cita previa. No obstante, lo normal es que se repartan una treintena. Hoy tan solo habrá diez porque coincide con el nuevo turno vacacional, por lo que la escasez de personal es aún mayor. Cada día se publicará en el tablón a las puertas de la Comisaría la cantidad de números a repartir, para evitar que los usuarios hagan cola en vano. Fuentes policiales aseguran que, hasta ahora, aún no se han producido grandes esperas, y que estas se resumen a casos puntuales de necesidad. De hecho, aseguraron que normalmente sobran números. Y aunque la gran demanda y las enormes colas que se registraban antes no se dan con tanta frecuencia, sí reconocieron que, de entrada a la segunda quincena de julio y principios de agosto, se prevé un aluvión de solicitudes y que no quede más remedio que pegarse un buen madrugón para tener una copia del Documento Nacional de Identidad.



Pasaportes

Otro trámite que aumenta especialmente en estas fechas es el de la obtención del pasaporte para esos viajes vacacionales. La espera para estos documentos es la misma, pues se expiden en el mismo lugar. En este sentido, desde la Comisaría recalcaron que en el caso en el que se quiere pedir cita para el DNI y pasaporte, debe constar como tal, y la cita para un trámite no será válida para el otro.

Los usuarios reclaman que se tenga más manga ancha a la hora de acudir sin cita previa porque «entiendo que si es por falta de previsión a la hora de renovar porque se te ha caducado, pues no te den prioridad, pero si te lo han robado o lo has perdido, y vienes a poner la denuncia, no tienen sentido que te tengas que esperar dos meses o tengas que pegarte el madrugón para conseguir una copia, porque encima la denuncia no sirve para nada y no te dan ningún tipo de acreditación provisional», criticaba ayer un usuario a las puertas de la Comisaría de Elche.

Así, los que no quieran madrugar para hacer cola antes de las siete de la mañana, deberán probar suerte en otras comisarías de la provincia donde los tiempos de espera son mucho menores. Es el caso, por ejemplo, de la oficina de Alicante Norte, donde un usuario que pidiera cita ayer la obtenía para el próximo 17 de julio.