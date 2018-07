La familia de Patricia Aguilar entrega pruebas de que el líder de la secta consumía vídeos pedófilos

La madre del acusado ya lo denunció por maltrato familiar, aunque acabó retirando la denuncia tras amenazarla.

La familia de Patricia Aguilar, la joven ilicitana rescatada en Perú de la secta Gnosis, liderada por Félix Steven Manrique, ha entregado pruebas a la Fiscalía de Perú que demostrarían que Manrique consumía y distribuía vídeos con material pedófilo. Así lo confirmó ayer la portavoz de la familia, Noelia Bru. Y es que fue a ella a quien le llegaron estas informaciones, a través de un amigo del propio Manrique, que se puso en contacto con ella después de que la familia denunciara públicamente la situación en la que se encontraba Patricia y pidiera la colaboración tanto de la policía, de los medios de comunicación, pero también la ayuda ciudadana.

Una copia de estos mensajes intercambiado por Bru con el amigo de Manrique ya se encuentra en manos de la Fiscalía peruana, que se encuentra recopilando pruebas de cara a la vista que se celebrará previsiblemente mañana y en la que el juez decidirá si el líder de la secta permanece o no en prisión preventiva. Por el momento, el Ministerio Público peruano ha afirmado que la detención se produjo por un presunto delito de trata de personas, si bien podría ampliarse la acusación con los datos recopilados por el Ministerio Público y la policía peruana. De hecho, las diligencias continúan abiertas, y según explicó Bru, «por lo que nos llega desde allí es muy raro que (Manrique) no haya pasado ya a disposición judicial y no haya declarado ante el juez. Eso se debe a que esa investigación sigue abierta y se siguen recopilando datos».

La familia, que ha sido quien ha realizado todo el proceso de investigación previa para poner sobre la pista a las autoridades peruanas, aseguró ayer que aunque Félix Steven Manrique no tienen antecedente penales, «sí constan denuncias previas por amenazas o maltratos. De hecho, su propia madre lo denunció por un delito de maltrato familiar, aunque retiró la denuncia, al parecer, por amenazas», subrayó.



A la familia no le ha pillado por sorpresa las declaraciones de Manrique sobre su implicación en presuntos casos de pornografía infantil. «En las conversaciones que mantuvo con Patricia, siendo ella menor, hemos encontrado que le decía hasta cómo depilarse, incluso sus partes íntimas. Todo esto también está en conocimiento de la Fiscalía, tanto la de España como la de Perú, por lo que esperamos que se actúe en consecuencia».

Para colaborar con la investigación, la Fiscalía también cuenta con testimonios de exadeptas a la secta, tal y como contó ayer Noelia Bru. «Las amenazaban con algún tipo de material que podría contener matices sexuales. Muchas no recordaban ciertas cosas, porque las obligaba a tomar drogas, pero creemos que va por ahí», añadió.

Por su parte, Alberto Aguilar, el padre de la joven, continuará en Perú hasta que se resuelva todo lo relacionado con el caso y el regreso de Patricia Aguilar y su hija a España. De momento, Alberto continúa sin poder ver a su hija, a la espera de que concluyan todos los exámenes médicos y pruebas psicológicas, aunque «esperamos que en cuestión de días se resuelva el tema de la custodia del bebé para que pueda volver a España».