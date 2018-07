La Unidad Marítima localiza un ejemplar de carabela portuguesa en La Marina

La carabela portuguesa no ha desaparecido del todo de las playas del litoral alicantino. Esta misma mañana, agentes de la Unidad Marítima de la Policía Local de Elche han avistado un ejemplar en la playa de La Marina, que han retirado rápidamente para garantizar la seguridad de los bañistas. Este fin de semana, los usuarios alertaban de la presencia de estas falsas medusas también en la Playa de San Juan.

Los agentes han apuntado, a través de sus redes sociales, que aún serán visibles de forma esporádica, hasta que no aumente la temperatura del mar aún más en las próximas semanas. Por tanto, es necesario extremar la precaución y, ante cualquier avistamiento, dar aviso a los servicios de emergencias. Su picadura es muy dolorosa, y puede llegar a causar la muerte.

Durante el mes de mayo, numerosos usuarios avistaron diferentes ejemplares de carabelas portuguesas en toda la provincia de Alicante. Su presencia llegó a cerrar el tercer fin de semana de mayo los 118 kilómetros del litoral comprendidos entre El Campello y Pilar de la Horadada.



Otras especies

Frente a la reducción de la presencia de la carabela portuguesa en aguas ilicitanas, han llegado en las últimas semanas avisos de medusas del tipo Pelagia Noctiluca, los popularmente conocidos como claveles, muy frecuentes en el Mediterráneo. "No son tan peligrosas como la carabela portuguesa, pero también hay que llevar cuidado", ha explicado Mireia Mollà.

Vecinos de La Marina, Arenales y El Altet presionaron en mayo para extender la vigilancia toda la semana ante el riesgo de las carabelas de los últivos días. Serán las banderas las que adviertan a los bañistas de la presencia de las falsas medusas y de si continúa o no el cierre preventivo. Sin embargo, la ausencia de servicio durante toda la semana no ha sido bien recibida entre algunos sectores. Los pedáneos de La Marina y Arenales y El Altet, así como asociaciones vecinales, han reclamado esta semana un servicio continuado estos días para extremar las precauciones, ya que ayer hay quienes desafiaron las banderas rojas y decidieron darse un baño, pese al peligro todavía existente en la zona.

Desde las tres partidas costeras apuntaron a la necesidad de extremar la prevención todos los días y no solo los fines de semana, y descartaron que las banderas sean suficientes para informar y para evitar que la gente se meta en el agua.

Los socorristas, al igual que el pasado fin de semana, que tuvieron puestos fijos en El Altet, Arenales, Carabassí y La Marina, por una mejora en el pliego de condiciones, regresarán mañana y pasado.

El Ayuntamiento ha adelantado este año la vigilancia, al contar con diez días extra, que han sido distribuidos entre mayo y octubre. Pero, no será hasta el 1 de junio cuando comience el servicio continuado y en todo el litoral ilicitano. No obstante, ante la situación generada por las carabelas, la edil de Playas, Mireia Mollà, aseguró que durante todos estos días, además de mantener las banderas para informar del estado del litoral, la Policía Local realizará visitas a la costa y se volverá a contactar con el Instituto de Ecología del Litoral a mitad de semana para actualizar las previsiones. Eso sí, hasta nueva orden permanecerán cerradas al baño. Algo que ha considerado justificado para evitar incidentes como el ocurrido el domingo con un niño de once años que sufrió una picadura en La Marina, cuando había bandera verde, ya que no se había producido ningún avistamiento hasta el momento en esa zona