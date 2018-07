A prisión por atropellar al novio de su expareja mientras hacía «running»

El juzgado de Instrucción Número 3, en funciones de guardia, envió este fin de semana a prisión a un hombre de unos 50 años, según apuntaron fuentes judiciales, acusado de un homicidio en grado de tentativa tras atropellar a la actual pareja de su ex mientras hacía «running» en Crevillent. La enemistad entre ambos era manifiesta, y al parecer, y según la acusación de la Fiscalía y los testimonios recabados en sede judicial, el arrestado habría seguido a la víctima y, aprovechando que se encontraba practicando running en un camino de la localidad, con apenas tráfico rodado, y lo atropelló por la espalda.

La víctima, actual pareja de su ex, ni siquiera habría escuchado el coche durante la embestida, pues llevaba unos cascos para practicar deporte en el momento en el que se produjo el atropello. Tras arrollarlo, el hombre se dio a la fuga y lo dejó tirado en el camino. Horas más tarde, se personó ante las dependencias de la Guardia Civil de Crevillent aludiendo que había atropellado a alguien, pero no sabía a quién. Unas declaraciones que no convencieron a los agentes, por lo que lo arrestaron, relacionándolo con el atropello del corredor y que habría cometido a conciencia y no de forma accidental, como sostuvo ante la Benemérita.

Esta hipótesis tampoco la respaldaron la jueza y el fiscal, por lo que ha pasado a ingresar en prisión provisional sin fianza, a la espera de juicio, tal y como manifestaron ayer fuentes judiciales.