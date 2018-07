El PP acusa al tripartito de mentir con los 90 días de consenso sobre la Corredora

El PP ha acusado hoy al equipo de gobierno de mentir sobre los 90 días de plazo abierto para buscar un consenso sobre la peatonalización de la Corredora, tras la autorización del Consell a ampliar el área de excavaciones dela más zonas del centro.

El portavoz adjunto popular, Vicente Granero, ha señalado "que hace días conocimos la noticia que el Ayuntamiento de Elche iba a autorizar las catas relativas al Mercado Central. Esto solo demuestra una cosa: la absoluta paralización de este proyecto y creemos que no tiene ninguna explicación. Es una vergüenza que después de tres años de legislatura se sigan aprobado otras catas y con ello se justifiquen para decir que el proyecto sigue en marcha cuando sabemos que no es así". Ha añadido que "estamos cansados de las mentiras del tripartito en este tema. Haciendo memoria hay que recordar que ya han alargado este proceso en otras ocasiones como por ejemplo manteniendo más de un año a los placeros que quedaban en el edificio antiguo cuando ya no podían estar. Esto ha perjudicado no solo a placeros sino también a la ciudad en general por el estado en el que se encuentra el centro".