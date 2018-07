Dos de cada diez estudiantes de la UMH han recurrido a la píldora del día después

El 25% de los alumnos, de 19 años de media, han tenido contactos con más de cuatro personas.

Dos de cada diez estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche reconocer haber tenido que recurrir a la píldora del día después tras una relación sexual sin protección para poder evitar un embarazo no deseado. Así se desprende de un estudio de Nutrición y Salud elaborada por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales que incluye aspectos de la salud sexual de los alumnos. El estudio, elaborado entre estudiantes de primer año de todos los campus de la universidad, donde la mayoría de encuestados tiene entre 17 y 19 años, al proceder de los institutos, arroja un «dato preocupante», según señaló María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de este departamento. Lo que más llama la atención es que este porcentaje coincide con el de estudiantes que admiten que no ha usado preservativo durante sus relaciones sexuales. Dos datos que, a tenor los resultados, tienen una clara relación entre sí, y que demuestran que el uso de otros métodos anticonceptivos, como la marcha atrás, no son efectivos.

La píldora del día después se trata de un método de emergencia, por lo que sorprende que este alto porcentaje de estudiantes lo haya empleado en el último año, cuando debería de tratarse de una excepcionalidad. El estudio también da muestra de la vida sexual de los encuestados, y arroja que el 75% de los escolares han mantenido relaciones con menos de cuatro personas, frente a un 25% que ha tenido más de cuatro parejas a lo largo de su adolescencia. En este último punto, los hombres son los que más parejas han tenido, por delante de las mujeres.

Así, Pérez Vazquez, quien también ha analizado el informe, coincide en que es un dato preocupante en cuanto al número de estudiantes que han empleado este método. «El estudio ha arrojado muchos datos sobre los que tenemos que poner el foco. El objetivo es volver a realizarlo cuando los estudiantes que hicieron el cuestionario estén en su última etapa educativa, para comparar los resultados, pero los datos preliminares sirven también para saber dónde tenemos que poner el foco en varios de los aspectos relacionados con la salud de los más jóvenes», añade.

Así, lo que ha puesto de manifiesto este estudio es la necesidad de incidir en la educación sexual de los adolescentes. La píldora del día después es un medicamento con alto contenido hormonal que no puede usarse como un anticonceptivo habitual, sino como la mayor de las excepciones. Está indicada para casos en los que, por ejemplo, se rompa el preservativo, o haya cualquier incidencia con los métodos anticonceptivos tradicionales.

Aunque más importante aún, y donde aún se está a tiempo de concienciar a los jóvenes, es incidir en el uso del preservativo en las relaciones sexuales, sobre todo en aquellos con parejas esporádicas, ya no solo por evitar embarazos, sino para prevenir el contagio de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), ya que desde los hospitales ilicitanos alertan de un repunte entre la gente joven.

Aumento de ETS

Así lo apuntan desde el Hospital General de Elche. La doctora Mar Masiá, jefa de sección de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, señala que la principal causa de este aumento se encuentra en que «los jóvenes han perdido el miedo al VIH, que ha pasado de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica, por lo que se baja la guardia, se deja de usar el preservativo para realizar ciertas prácticas sexuales y, por tanto, se facilita también el contagio de otro tipo de enfermedades relacionadas con las prácticas sexuales». Los datos son preocupantes. Masiá apunta a que, en líneas generales, y no solo en su departamento de salud, sino en toda la provincia, el número de casos de sífilis y gonorrea se ha multiplicado por cinco en la última década. Así lo corroboran los datos de la Conselleria de Sanidad, con una tendencia al alza en el número de contagios. En el año 2015, en la provincia de Alicante se diagnosticaron 133 casos de sífilis. Una cifra que creció hasta las 205 infecciones en 2017.