«Estamos deseando llevar a Patricia y su bebé a Elche para darles todo lo que se merecen»

La historia, hasta el momento, va por buen camino aunque todavía hay frentes abiertos para que la ilicitana y su bebé, la sorpresa de los últimos días, regresen a Elche. Aguilar cuenta desde Perú sus sensaciones tras lo vivido.

¿Ha tenido ya la oportunidad de poder ver a su hija Patricia?

No he podido ver a Patricia todavía, esto lleva su proceso y estoy esperando. Sólo la pude ver cuando bajó del autobús al llegar de la selva y ser trasladada al coche policial. En ese momento la vi de lejos, ella no me vio a mí. Estaba tan lejos que la he visto mejor después en las imágenes de televisión que se han ido emitiendo estos días. No sé cuando voy a poder verla, ahora todo depende de la evolución que tenga el caso en el Ministerio de la Mujer. Si la situación se demora, tardaré más en verla.

¿Sabe cuál es el estado de salud que presenta tras el tiempo que ha estado en la selva?

No sé exactamente cómo se encuentra su salud. Lo único que me ha llegado de las exploraciones médicas es que ahora está desnutrida y muy delgada. Me han dicho que se encuentra bien, aunque también tiene virus típicos de la selva y algún hongo en su piel. Ninguna de estas cuestiones es muy preocupante, salvo el tema de la desnutrición.

Sobre la situación legal en la que se encuentra el líder de la secta peruana, Félix Steven Manrique, ¿qué conoce?

Félix Steven Manrique está detenido en estos momentos por decisión de los policías peruanos, no por una orden que llegara por parte de la fiscal. Después sí que la fiscal ha ampliado su tiempo de estancia en prisión. De momento va a estar, como mínimo, siete días detenido. Este tiempo se va a destinar a ir armando todos los datos que se conocen para imputarle un delito de trata de personas y otro de abandono de menores.

¿Cuáles son los detalles que han trascendido sobre las condiciones en las que vivía Patricia en la selva peruana?

Vivía en una casa con unas condiciones muy precarias, hecha con tablones apuntalados y sin puertas. Dormían en unas camas que eran palés forrados con plástico. Allí tenían que dormir juntos los que vivían en esa casa. Al estar todo abierto, podía entrar cualquier insecto de la selva para picarles y causarles, incluso, la muerte. La población más cercana se encuentra a 30 minutos y no contaban con ningún tipo de asistencia sanitaria. Lo pienso y lo cierto es que se encontraban en unas condiciones brutales.

¿Cómo se enteró de la noticia del bebé que ha tenido su hija?

Me enteré cuando iba conduciendo hacia la Fiscalía, me dijeron que un policía había descubierto que Patricia tenía un bebé. Así conocí la noticia. Estamos dispuestos a criarlo en España y somos felices desde el minuto cero en el que supimos de su existencia. Ha sido una alegría por partida doble, Patricia está viva y tiene un bebé, la satisfacción es grande. Ahora estamos deseando llevar a los dos a Elche y darles todo lo que se merecen, que es lo que aquí no tenían.

Hace un mes que viajó a Perú para acelerar sobre el terreno el rescate de su hija, ¿cómo han sido los últimos días en su vida?

Nos hemos volcado en mover todo el proceso que habíamos iniciado en enero. Ha sido todo rápido gracias a la ayuda de los medios. Mi vida ha sido un trasiego de idas y venidas a la Fiscalía, la Policía, el consulado... También hemos pegado carteles y ofrecido recompensas. Así fue durante las primeras dos semanas que estuve en Perú.

¿Y después?

Cuando se inició la investigación nos quedamos esperando noticias, hasta el día que nos dijeron que habían encontrado al grupo. A partir de ahí, de que se hiciera público, ha sido todo un ir y venir atendiendo a los medios. El mes se nos ha pasado muy rápido. Me he alojado en la casa de la madre de otra de las víctimas y ha sido una idea muy buena. Hemos podido aprovechar todo el tiempo para coordinarnos, pensar y trabajar.

¿Cuándo podrán regresar a España Patricia, el bebé y usted?

La situación no es la más favorable porque ahora hay un bebé que es peruano. Dependemos de la gestión que hagan el consulado y el Ministerio de la Mujer, estamos en sus manos para poder volver a España. Sé que están poniendo la mejor voluntad para que todo salga bien.