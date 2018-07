Los cantores del Misteri se revuelven contra el proceso de renovación de la junta rectora

Recriminan que están perdiendo voz a la hora de poder mejorar la organización del drama asuncionista.

Los cantores de La Festa se revuelven. La Capella del Misteri d'Elx ha remitido una carta a la Iglesia, al Ayuntamiento de Elche y a la Generalitat Valenciana expresando su malestar no por la tardanza con que se está llevando a cabo la renovación de prácticamente una docena de patronos, sino porque todo apunta a que en los órganos de gestión de La Festa la presencia de los cantores quedará esta vez reducida todavía más a la mínima expresión. En la misiva, acusan al Consell, el Ayuntamiento y a la Iglesia de «falta de consideración» hacia los cantores.

Los cantores, según ha podido saber este diario de fuentes de la familia del Misteri, decidieron, tras celebrar una asamblea, dejar constancia por escrito de su indignación al considerar que se está dejando de lado la voz, la opinión y las aportaciones de la Capella a la hora de poder mejorar la gestión del drama asuncionista, tanto desde el punto de vista administrativo como organizativo, así como en cuanto a las propias escenificaciones y la proyección del Misteri d'Elx.

Fuentes de la familia del Misteri aseguran que se podría estar incluso incumpliendo la propia normativa de la Unesco referente a los Patrimonios de la Humanidad, ya que, al parecer, los protagonistas de este tipo de bien inmaterial, con participación de los integrantes que los mantienen vivos, también deberían formar parte de los órganos de gestión. Sin embargo, reprochan que «esa sensibilidad» parece haberse perdido a la hora de los nuevos nombramientos, a tenor de las informaciones que llegan a la Capella.

Cabe recordar que el pasado 31 de diciembre de 2017 se agotó oficialmente el plazo ordinario para los que fueron designados hace ocho años como vocales de la junta rectora del Patronato del Misteri. Este órgano de gobierno se renueva en su mitad cada cuatro años. Desde el 1 de enero de 2018 continuan en funciones trece patronos, es decir, han transcurrido más de seis meses sin que se hayan llevado a cabo los cambios. Cuando se produjo la última renovación, está se produjo casi medio año después de lo previsto, aunque se supieran de antemano los nombres. En este caso, pocos han sido los nombres que han trascendido.

Así por ejemplo, Vicente Pascual, de la Capella, se da por seguro que continuará, aunque en un principio había quinielas que apuntaban a que sería sustituido. Por su parte, el también integrante de la Capella, Luis Antón, también se da por hecho que no renovará, por lo que los cantores quedarán minimizados, si todo se produce según se temen en la Capella.

Iglesia, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Elche son los que tienen que proponer cada uno cuatro nombres (en realidad el Consell debería indicar cuatro nombres más el de un técnico), a fin de ocupar las doce vocalías que, en teoría, quedarían vacantes de acuerdo con la Ley del Misteri. Desde la Casa de La Festa ya se comunicó hace meses a estas tres entidades que ha llegado el momento de aportar nuevos nombres o de mantener algunos de los actuales en la junta rectora, el órgano ejecutivo del Patronato. De ahí que la Capella haya dirigido su carta mostrando su enfado a esos tres entes citados, algunos de los cuales parece que han atascado más de la cuenta el proceso de renovación. Y todo ello a apenas un mes del inicio de las representaciones ordinarias en Santa María.

La demora ha incrementado la incertidumbre no solo entre los cantores, sino en la familia de La Festa en general. El retraso, con el verano ya empezado, se considera como algo inaudito, ya que no se entiende por qué no están ya listos los nombramientos.