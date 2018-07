Un exoesqueleto robótico de la UMH permite a personas con discapacidad comer y beber de forma autónoma

Investigadores del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han presentado esta mañana un exoesqueleto robótico, anclado a una silla de ruedas, que asiste a personas con distintos grados de discapacidad en la ejecución autónoma de tareas de la vida diaria como comer, beber o asearse. Este proyecto, desarrollado por primera vez a nivel mundial, está coordinado por el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UMH, Nicolás García, y financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea con 3,4 millones de euros.

El objetivo fundamental de este proyecto, en el que participan junto a la UMH, 9 instituciones y empresas de Italia, Alemania, Gran Bretaña y España, es contribuir a la mejora de la interfaz usuario-tecnología para aumentar el grado de independencia del usuario. Durante la demostración de este exoesqueleto, un usuario ha solicitado al prototipo que le conduzca hacia la cafetería del edificio Rectorado y Consejo Social, le ha pedido al camarero un refresco y, posteriormente, se lo ha bebido.

En concreto, los investigadores han desarrollado un sistema compuesto por distintos módulos, destinados a asistir a personas con discapacidad en sus actividades de la vida diaria. Un elemento clave en este proyecto, titulado "Interfaces multimodales adaptables para ayudar a las personas con discapacidad en las actividades diarias" (en sus siglas en inglés, AIDE), es el desarrollo de una revolucionaria interfaz que permite al usuario controlar fácilmente y de forma autónoma toda esta tecnología. Gracias a esta interfaz multimodal y adaptable, es posible combinar los diferentes dispositivos que han sido desarrollados dentro del proyecto AIDE para adaptar el sistema a las necesidades del usuario. La inteligencia artificial de los algoritmos de control del sistema AIDE permiten modificar de forma adaptativa y dinámica el nivel de asistencia prestada por el exoesqueleto robótico con arreglo a las necesidades específicas del usuario.

Además, el sistema AIDE permitirá a las personas con discapacidad mejorar la comunicación con sus familiares y amigos, mediante el uso de servicios estándar de Internet como correo electrónico, Skype, whatsapp y redes sociales (Facebook y Twitter). Asimismo, pretende mejorar el control del entorno como apagar/encender luces, la televisión, contestar una llamada telefónica o iniciarla, así como mejorar la accesibilidad del usuario al entretenimiento.

El sistema AIDE ha sido evaluado por 17 personas con distintos grados de discapacidad en la fundación Cedar en Belfast (Reino Unido) con excelentes resultados. Este proyecto de investigación comenzó el 1 de febrero de 2015 y finalizó el 31 de mayo de 2018.

Actualmente, la principal tendencia en el desarrollo de la tecnología asistencial para apoyar las actividades de la vida diaria (AVD) (movilidad, comunicación, etc.) se basa en la integración de las capacidades del usuario y las tecnologías de asistencia. Sin embargo, los dispositivos de asistencia disponibles actualmente no permiten una integración real y efectiva de usuarios con capacidades diferentes y entre las tecnologías de asistencia no existen exoesqueletos robóticos que permitan al usuario interaccionar con su entorno y realizar ellos mismos tareas como comer, beber, etc.

Aproximadamente, 80 millones de personas en la UE (una sexta parte de su población) tienen algún tipo de discapacidad. Este hecho, a menudo, implica una serie de barreras físicas, psicológicas y sociales que dificultan su participación en la vida social y económica. Según el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada por la Comisión Europea en 2010, la "accesibilidad" es un derecho básico para todas las personas con discapacidad. El objetivo de la accesibilidad es permitir que las personas con discapacidad vivan de forma independiente y participen en todos los aspectos de la vida.