La pareja que denunció torturas policiales en Torrevieja se queda sin abogado en el juicio

El abogado de la acusación particular que representa a las dos víctimas de supuestas torturas, que habrían sido realizadas por cinco policías de Torrevieja, ha sido apartada de la vista tras una petición de la defensa que consideraba que no estaba legitimada, lo que ha admitido el tribunal de la Audiencia. Todo se debe a untrámite burocrático pues los denunciantes firmaron en su día en los juzgados de Torrevieja un poder al procurador en favor de su abogada para que esta los defendiera, pero cuando el asunto pasó a la Sección VII de la Audiencia no se lo firmaron al procurador ilicitano, ya que están en el extranjero. De hecho no se espera a los denunciantes ni siquiera para declarar.

El juicio, del que se celebró una primera sesión el pasado 20 de junio, contará con la acusación del Ministerio Fiscal, que pide de uno a dos de prisión para los implicados, seguirá mañana con la declaración de los testigos. En la última sesión, los acusados negaron las torturas, como han mantenido durante todo el procedimiento judicial.

En las próximas sesiones también se escucharán las intervenciones telefónica que se les realizó a los acusados, aunque la defensa ha pedido anularlas. En ellas, según fuentes de la acusación, supuestamente se habla de amañar las grabaciones de las cámaras de seguridad del calabozo donde se produjeron los hechos o de cómo se habría cambiado el atestado policial. Mañana será el turno de los testigos y, si diera tiempo, de los peritos judiciales que examinaron a las víctimas tras las presuntas torturas.

El caso llega así a juicio tras casi trece años desde que se produjeran los hechos, y después de que las sesiones se hayan suspendido hasta en seis ocasiones. La Audiencia no ha querido esperar más e inició el juicio hace un mes, aunque seguramente los señalamientos seguirás tras el verano, por la falta de tiempo para concluirlo a lo largo de este mes de julio por el exceso de señalamientos en la sección VII.