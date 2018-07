Un hoyo de 2,5 metros

Los trabajos, que obligan a abrir una enorme zanja y a desviar autobuses y coches, también mantendrán hoy cortadas varias calles once horas.

Comienza el verano e irrumpen las obras en Elche e irremediablemente los atascos. Los trabajos para conectar una acometida de agua con la red de alcantarillado en la calle Daoiz, en pleno centro de la ciudad, se dejaron notar ayer en el tráfico rodado, coincidiendo con en el primer lunes de julio.

Durante todo el día, desde primera hora de la mañana, hasta las 19 horas, los operarios de la empresa mixta Aigües d'Elx se emplearon a fondo para ejecutar una aparatosa obra que no pasó desapercibida. No solo por los trabajos en sí, sino también por los desvíos para la circulación con la que muchos conductores se vieron desconcertados. El cometido era hacer la conexión de las redes de agua de un inmueble de reciente construcción con el alcantarillado. Sin embargo, la dificultad añadida de estos trabajos, que suelen ser rutinarios y no generan mayor problema, es que la infraestructura se encuentra a 2,5 metros de profundidad, tal y como señalaron ayer desde Aigües d'Elx. Algo parecido se ha realizado años antes con la construcción del colector de Carrús, donde también fue necesario hacer una zanja de estas características.

De ahí el despliegue de máquinas y de operarios para llegar hasta las profundidades del suelo y ejecutar la conexión. Algo para lo que incluso fueron necesarios unos paneles colocados en los alrededores del socavón para evitar derrumbes de tierra. No obstante, lo habitual es que las conducciones no estén en todas las calles a tantos metros de profundidad, según apuntó la empresa mixta.

Asimismo, el alcance de la obra es tal que hasta hoy está previsto que continúen los operarios en plena faena y que la calle vuelva a tener que estar cortada durante once horas, tal y como indicó el Ayuntamiento en un parte de tráfico.

De esta manera, la Policía Local ha optado por desviar todo el tráfico procedente de la calle Escultor Capuz hacia la calle Velarde y hasta Plaza de La Constitución. Mientras que el tráfico procedente de la calle Porta de la Morera continuará por la misma sin opción de acceso a calle Daoiz.

No obstante, los desvíos generaron ayer cierta confusión entre algunos conductores, que se encontraron a primera hora de la mañana con las vallas que cortaban el paso al inicio de la calle Escultor Capuz.