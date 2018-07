El «Titán» del salvamento canino

Medalla de bronce. El equipo ilicitano formado por el bombero Sergio y su can, Titán, ha obtenido la tercera plaza en un certamen nacional de rescate en el que tuvieron que localizar a dos personas sepultadas bajo escombros y en un área de 6.000 metros cuadrados. Una prueba que sirve como entrenamiento ante emergencias en una provincia con una intensa actividad sísmica y donde cobra una especial relevancia.

Ante cualquier catástrofe que suponga un derrumbe o avalancha, en la que una persona quede atrapada, cada segundo puede ser vital. Por eso, el tiempo de respuesta y la efectividad de los grupos de rescate son vitales a la hora de intentar salvar una vida. Y en esto, el Parque Comarcal de Bomberos de Elche puede presumir de estar entre los mejores. El binomio formado por Sergio Pérez y Titán, uno de los dos perros de rescate con los que cuenta la ciudad, y que es un pastor belga malinois, obtuvo recientemente el tercer puerto en el Encuentro Nacional de Búsqueda y rescate celebrado en la pedanía ilicitana de Ferriol. Una medalla de bronce que posibilitó que les permitió subir al podio en una competición en la que participaron hasta 72 equipos de toda España y a la que se sumó algunos conjuntos desplazados desde Portugal. Una proeza que lograron tras superar un circuito de 6.000 metros cuadrados de alta dificultad, según trasladaron desde el Consorcio Provincial de Bomberos. Sin embargo, y pese a la aparatosidad de la prueba, esto no les impidió encontrar a las dos personas sepultadas bajo los escombros.

Y eso que no se lo pusieron fácil, ya que no solo de buscar entre los escombros se trataba la prueba. Para empezar, el equipo no conocía el número de personas atrapadas, como tampoco se sabría a ciencia cierta en la mayoría de intervenciones reales. Además, se colocaron numerosas distracciones con el fin de poner a prueba, aún más, las capacidades de los equipos. Carnes de animales, sirenas y un largo etcétera fueron ignorados por Titán para centrarse en su verdadero cometido. Con todo y con eso, el conjunto ilicitano quedó tercero en estas pruebas, lo que evidencia el nivel del tándem del Parque de Bomberos del Baix Vinalopó.



Entrenamiento

Todo esto no sería posible, de ninguna manera, sin el exhaustivo entrenamiento al que se someten durante todo el año de cara a situaciones reales. La provincia de Alicante se encuentra en una zona de una alta actividad sísmica, por lo que no sería descabellado pensar que emergencias como las que se dieron en el terremoto de Lorca tuvieran lugar en la zona. Es en este tipo de circunstancias donde estos equipos cobran sentido. La búsqueda de personas atrapadas es esencial en las primera horas para garantizar su supervivencia. Desde el Parque de Bomberos de Elche se realizan continuos simulacros y entrenamientos que sirven para poner a prueba las capacidades de los canes y también de sus entrenadores.

Titán es uno más en el parque de bomberos. Lleva entrenando desde que tenía apenas tres meses y está preparado para todo tipo de situaciones límite, hasta subir la escalera del coche de los bomberos si es necesario para acceder a algún lugar complicado. El entrenamiento es para él como un juego por el que recibe su recompensa al concluir el trabajo.

Al margen del premio, Titán ha participado en múltiples situaciones reales en la ciudad. Derrumbes como el edificio de Carrús de hace algunos años son tan solo un ejemplo de cómo su trabajo es fundamental, no solo para encontrar víctimas, sino para descartar que las haya, lo que condiciona también las labores de desescombro. También ha realizado numerosas búsquedas de personas desaparecidas. Junto a Sergio forma uno de los cuatro grupos cinológicos del Consorcio Provincial de bomberos.



Otros premios

Esta medalla no es la única que ha logrado el equipo ilicitano. Ya en 2015 se alzaron con el primer premio a nivel estatal en este mismo campeonato. Diez minutos necesitó entonces para peinar al detalle una superficie de 10.000 metros cuadrados de escombros y señalar sin resquicio de dudas a tres personas sepultadas entre piedras y cascotes. Diez minutos que para las víctimas, cuando son reales, pueden hacerse muy largos pero también pueden suponer el que se logre salvar sus vidas.

El uso de este tipo de animales es frecuente en los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La Policía Local de Elche tiene su propia Unidad Canina, especializada en el control de estupefacientes, y que son muy útiles para eludir la pericia de los narcos.