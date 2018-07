El Consell tiene a la espera de reconocer en Elche a 1.100 dependientes

Menos que en otras ocasiones pero con el mismo espíritu reivindicativo, la asociación de familiares de dependientes volvió ayer a la Plaça de Baix para exigir un mejor trato por parte de la Generalitat. Fue la última concentración antes del verano, ahora harán un parón de algo más de dos meses con la esperanza de no tener nunca más que volver. Rosario Rives explicó que en este mandato las cosas han mejorado y mucho con la Generalitat y que la última reunión ha sido muy esperanzadora, aunque recordó que en la ciudad hay más de un millar, concretamente 1.100 peticionarios de ayuda que aún no saben cuándo se resolverán. Por ellos y por los 3.000 que sí ya perciben una ayuda que, en el mejor de los casos asciende a 442 euros mensuales, pretenden seguir dando visibilidad a un problema por el que todavía quedan muchas cosas por resolver. La portavoz resumía ayer que «todo ha mejorado bastante, se ha pagado la retroactividad pero aún esperamos que toda la tramitación no supere los seis meses», aseguraba. Este diario publicó esta semana que el Ayuntamiento ha recibido más de 800 peticiones para su tramitación del Consell que datan del pasado año y para las cuales la concejala de Bienestar Social ha solicitado refuerzos pues su departamento no tiene la capacidad suficiente como para tramitarlos en el menor tiempo posible.

Rives recordó cómo hasta hace muy pocos años, muchos dependientes fallecieron sin haber visto sus familias ni un euro de las ayudas prometidas y cómo la reforma de la Ley de Dependencia, que ha traido mejoras, no está siendo aplicada por igual en todo el territorio nacional. Rives lo hizo refiriéndose, por ejemplo, al caso de la figura del asistente personal para los dependientes que son jóvenes, del que sólo hay siete casos reconocidos en la Comunidad y todos ellos por sentencia. Una persona que puede ayudar a estas personas a vivir sin sus familias, un objetivo tan ambicioso como difícil de conseguir, pero por el que van a seguir luchando con la misma fuerza.