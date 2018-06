Mónica Carrillo: «Me ilusiona ser la pregonera porque me encanta mi ciudad y vuelvo siempre que puedo»

La escritora y periodista ilicitana Mónica Carrillo será la pregonera de las fiestas de Elche. El Ayuntamiento ha escogido a la ilicitana para abrir las celebraciones el próximo 7 de agosto desde la Plaça de Baix. La periodista reconocía, poco después de hacerse oficial el nombramiento, que «estoy muy ilusionada, porque me encanta mi ciudad, y vuelvo siempre que mis obligaciones profesionales me lo permiten».

Para Mónica Carrillo hablar de las fiestas ilicitanas es recordar a su infancia y a sus amigos. La periodista dice que «la Nit de l'Albà es muy especial, porque me recuerda cuando era niña y recogía dinero para ir a comprar petardos. Era una liturgia muy bonita». Además, añade que «tengo muchos recuerdos con amigos en la Roà».

Reconoce que todavía no ha empezado a redactar el pregón, y confiesa que es algo que «me pone muy nerviosa. Aunque estoy acostumbrada a salir en televisión, no es lo mismo que tener a tu gente viéndote en directo». No obstante, avanza, «lo voy a hacer desde el corazón, de la misma manera que apelo a los sentimientos y emociones en mis novelas».

Mónica Carrillo es licenciada en Periodismo y diplomada en Turismo. También cursó estudios de Arquitectura. En la actualidad presenta con Matías Prats las noticias del fin de semana de Antena 3, empresa a la que está vinculada desde 2006 y en la que ha desarrollado una amplia actividad profesional en distintas secciones. También trabajó como redactora y presentadora de TVE y en la agencia EFE.

La periodista ilicitana colabora en distintas emisoras de radio y como articulista en varias publicaciones. También es muy activa en las redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores de sus comentarios y microcuentos.

Por lo que respecta a su faceta como escritora, publicó su primera novela, «La luz de Candela» en 2014 cosechando un gran éxito de ventas que llevó a realizar varias ediciones de la obra. Posteriormente, en 2016, publicó «Olvidé decirte te quiero» y la selección de microcuentos «El tiempo. Todo. Locura», en 2017.