? sin GODOT

no. «Les puedo aseverar que apremia abundante constancia, convicción y altruismo para lograr estar hoy en la 21 edición de un festival que tiene en su inherente naturaleza, dispares intrincados obstáculos. Resulta tarea ardua convencer a chicas y chicos que se reúnan para leer, memorizar e interpretar un texto, tras una fatigosa jornada escolar? y más en tiempos convulsos como los actuales? no es cómodo el convencerlos ante un tentador desfallecimiento. Hay que tener mucho vigor en convicción e intuir un elenco dispuesto a sortear diversos elementos tentadores?» (Reinterpretación sobre un fragmento de un escrito del fallecido director teatral ilicitano Antonio González Beltrán con motivo de la publicación de un libro en conmemoración de la X Mostra de Teatre Jove d'Ensenyament mitjà, 2007).

Dos. Historia: testimonios varios ubican en la Asunción al primer grupo de teatro en un instituto en nuestra ciudad, fue en los años 80, y lo guiaba el actor ilicitano Vicente Paredes. A finales de los años 70 y principios de los años 80, con un año de vida el centro, el instituto Carrús fundo su grupo de teatro, al frente el actor ilicitano Francisco Martínez López, tras su prematura expiración, el clan dramático de la institución tomo el nombre artístico con el que se hacía nombrar el farandulero: Oscar Martín, seudónimo también que desde el año 2011 da denominación a esta muestra. Ambos artistas pertenecían en aquel momento al grupo profesional señera ilicitano: La Carátula, propulsores de divulgar el arte escénico entre los docentes, formándolos y dotándoseles de las herramientas idóneas para inocular el veneno de teatro en los alumnos. En la actualidad, lanzando la vista hacia atrás, la desperdigada cuantía de actores y actrices ilicitanos en el panorama profesional de nuestro país es muestra idónea de lo conseguido.

Tres. 21 ediciones, 2018. Querido Antonio, continuamos? Pese a diferentes adversidades, con tesón, amor y pasión. Sin esperar a ese Godot que jamás vendrá, porque hemos descubierto que nosotros mismos somos Godot? Contribuimos los monitores de los centros, al menos lo intentamos, de una manera eficaz en la formación de la juventud ilicitana en su relación con el teatro, en una inquietud que se me antoja necesaria. El teatro en las aulas, entendido como pieza integradora en la educación, metodológicamente es un añadido para la consecución de propósitos indefinidos tanto culturales como humanos. No pretendemos preparar buenos actores, que también, sino proveer al alumno de una sucesión de discernimientos, aptitudes y/o habilidades con las que ser capaces de mejorar sus relaciones con el medio que les rodea, y en esas estamos: J. Adrían Rodríguez, Fran Pastor, Lucía García, Antonio V. Chinchilla, Pedro Cardona, Lina Galiana y J. Gines Bas. Decía Lorca: «? no tendremos una sociedad mejor sino tenemos un teatro mejor?» y la docente María Dolores Peiró expresa: «? la vida son las pequeñas cosas y no le perdono a esta que sea una obra sin ensayos?». Fin.