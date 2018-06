A destajo por la falta de nichos

Con el tiempo encima. La demanda de nichos en el Cementerio Nuevo ha vuelto a apremiar al Ayuntamiento, que se encuentra en plena faena para habilitar más unidades de enterramiento. Ayer, dos familias denunciaban no poder enterrar donde querían a sus allegados.

«Es indignante que antes de empezar la misa y el sepelio de mi abuela nos digan que no quedan nichos, después de dos días de velatorio y que tenemos que esperar no sé cuánto tiempo más a que el Ayuntamiento habilite más unidades». Así relataba ayer una ilicitana desde el tanatorio de L'Aljub los problemas para poder enterrar a su familiar en el Cementerio Nuevo. En aquel momento, el camposanto no disponía de plazas libres en segundas y terceras alturas como pretendía esta familia. La solución que le daban, según los afectados, era pagar 1.800 euros más para acceder a un nicho de doble capacidad en primera altura o contentarse con uno de cuarta fila.

Otra familia también se vio ayer en una situación similar. El problema, según apuntó el edil de Cementerios, Héctor Díez, es que las obras para hormigonar el suelo frente a los nichos nuevos ayer no estaban acabadas por lo que fue imposible poner a disposición de las familias las unidades de enterramiento que demandaban. Al final, ante las molestias generadas, desde el Ayuntamiento aseguraron haber puesto a disposición de las familias nichos de primera fila, para compensar las molestias. De nuevo, la demanda para enterrar en el camposanto ha vuelto a apurar al Ayuntamiento ilicitano, que se encuentra trabajando a destajo para habilitar de aquí a la próxima semana más unidades. Después de que ayer solo quedaran cinco plazas disponibles, el edil del área aseguró que hoy está previsto que finalicen las obras del pavimentado para poder disponer de segundas y terceras alturas y atender las próximas demandas.