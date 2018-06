Un escape de gas obliga a acordonar varias manzanas junto al Martínez Valero

Un escape de gas en la calle Rafael Ramos Cea, en las inmediaciones del estadio Martínez Valero, ha obligado a los bomberos del Parque Comarcal del Baix Vinalopó a acordonar varias vías, por seguridad. Los efectivos desplazados hasta el lugar han logrado taponar el escape, para evitar la fuga del gas, a la espera de que los técnicos de la empresa que presta el servicio se desplacen hasta el lugar, si bien desde el Consorcio Provincial han informado de que no hay riesgo.Por precaución, sí se ha evacuado a varios vecinos de inmuebles cercanos, para evitar riesgos.

Al parecer, la fuga se ha producido tras unas obras de canalizaciones en la zona, que podrían haber afectado a las tuberías del gas.



Hace 10 dias

Hace apenas 10 días, otro escape de gas obligó a cerrar varias calles cerca de lo que antes eran los antiguos juzgados de Elche, en la plaza Reyes Católicos, y a intervenir a los bomberos, que perimetraron la zona, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

La fuga es de gas natural, que se diluye rápidamente en espacios abiertos, y en principio no representa ningún peligro, aunque por precaución se optó por cortar al tráfico la travesía Rambla con un tramo de la plaza Reyes Católicos, así como la calle Santa Ana.

Poco antes de las diez de la mañana los bomberos eran alertados de que había una fuga de gas en plena calle. Al parecer, una máquina que se encontraba trabajando en la zona señalada había provocado una microrrotura en una tubería de gas natural. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local, pero también el vehículo de jefatura y una bomba urbana pesada de bomberos.

Allí in situ un operario de gas se hacía cargo del problema, aunque los bomberos, sin llegar a intervenir directamente en el escape, sí procedían a perimetrar con cintas la zona, para evitar el paso tanto de vehículos, que tenían que ser desviados, como en parte de peatones.

Según parece, la rotura de la tubería de gas se debe a unos trabajos de instalación de infraestructuras subterráneas que se siguen desde hace varios días en la calle Santa Ana y travesía Rambla.

De inmediato, se desplazaron también al lugar personal de distintas empresas involucradas en estas tareas en el subsuelo.

Por otra parte, un escape de gas debido a unas obras en la calle Torres Quevedo de Elche, a la altura del número 108, también obligaron a mediados del pasado mes de mayo a los bomberos del Parque Comarcal del Baix Vinalopó a cortar la calle en toda la manzana, por seguridad, y a confinar a vecinos y viandantes en sus casas y coches. Una máquina ocasionaba una fractura en una tubería de conducción subterránea, por lo que, hasta que la empresa encargada del suministro no hubo cortado el gas, no se pudo levantar ese perímetro de seguridad. Unas labores de seguridad tardaron cerca de dos horas, según trasladaron desde el Parque de Bomberos. Afortunadamente, todo quedó en un susto, y no hubo que lamentar más daños.