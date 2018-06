"No es cierto que falten más de 6.000 euros"

Barbará García aseguró ayer a INFORMACIÓN que "no es cierto que yo sea la expresidenta de la Asociación de Comeciantes del Centro de Elche (NACE). A día de hoy, sigo siendo la presidenta electa de dicha asociación. Es cierto que el juzgado de Instrucción 4 de Elche está investigando los hechos objeto de la denuncia que se mencionan en dicha noticia, pero no es cierto que a día de hoy se haya dictado resolución judicial que atribuya a doña Bárbara García la comisión de delito alguno. No es cierto lo que se recoge en dicho artículo periodístico en cuanto a que falten más de 6.000 euros del importe que pagaron medio centenar de socios durante el año 2017. No es cierto que tras la primera denuncia formulada el 5 de abril de 2018 por quienes el artículo denomina "la nueva junta directiva" de NACE, se me haya citado a declarar. Tras esa primera denuncia, el juzgado de Instrucción 4 de Elche, dictó auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones, por entender que no se había acreditado la perpetración del delito objeto de la denuncia. No es cierto que a día de hoy el juzgado de Instrucción haya dado traslado del caso a Fiscalía, salvo a los únicos efectos de que ésta se pronuncie sobre la adopción de medidas cautelares solicitadas por las denunciantes. Por tanto, tampoco es cierto que a día de hoy el juzgado de Instrucción 4 haya establecido la medida cautelar de bloqueo de la cuenta corriente de la Asociación NACE, como se indica en dicha noticia".