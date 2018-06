Los bomberos retiran un enjambre de abejas de un retrovisor en el centro

Los bomberos del Parque Comarcal del Baix Vinalopó han retirado esta mañana un enjambre de abejas de un retrovisor de un vehículo estacionado en la calle José María Buck, en el centro. Un vecino ha dado la voz de alarma y el apicultor se ha traslado al lugar para retirar el enjambre y que el conductor pudiese recuperar su coche. En este tipo de casos se trasladan los paneles a un lugar seguro, pues se trata de animales protegidos.

Lo cierto es que no es la primera actuación de este tipo que han atendido los bomberos en las últimas semanas. No obstante, desde el Consorcio Provincial trasladaron que, en estas fechas, con el verano ya iniciado, no es habitual que se registren nuevos casos, pues las abejas ya se han instalado y han realizado sus paneles, por lo que no se dan nuevos casos. Estos animales se instalan en cualquier sitio. Este año, se han llegado a registrar casos en el interior de nichos en el Cementerio Viejo y en el Cementerio Nuevo, lo que ha obligado hasta a destapar unidades de enterramiento.

Hasta en los nichos

Un enjambre de abejas lleno de miel, con un peso de hasta cinco kilos, en el interior de un nicho. Esto es lo que tuvieron que retirar hace unas semanas los bomberos del Parque Comarcal del Baix Vinalopó de Elche del Cementerio Viejo. Los insectos se habían instalado en este espacio, al que habían accedido por una grieta ocasionada por el paso del tiempo. El técnico municipal encargado del camposanto dio aviso a principios de esta semana de la presencia del enjambre. El panal se había formado en el interior de un nicho de los años 30 del siglo pasado. Al tratarse de un enterramiento tan antiguo, no había problemas en retirar la lápida y la pared que tapia el habitáculo, para acceder al interior y retirarlo.

Así, los bomberos decidieron el miércoles retirar el panal, y dejaron la caja utilizada para este tipo de operaciones hasta ayer por la noche, cuando los insectos ya se habían instalado en interior, para llevárselo. Esto obligó a dejar al descubierto durante esas horas la caja con el cuerpo de la persona que estaba enterrada en este espacio. Una imagen que, aunque poco habitual, y que llamaba la atención de los visitantes, no suponía ningún riesgo.

Como explicó ayer el jefe del parque, José Soler, «si se hubiera tratado de un enterramiento reciente, no se podría haber destapado, ya que la ley lo impide, y hubiéramos tenido que matar a las abejas. Sin embargo, como no había problema en retirarlo, se ha hecho así, para poder trasladarlas a otro lugar».



Más casos

Aunque pueda parecer extraño, las actuaciones por panales de abejas en los cementerios no son casos aislados. «Se trata de lugares tranquilos, con muchas flores, que atraen a las abejas», explica Soler. De hecho, un caso similar tendrán que inspeccionar el lunes, esta vez en el Cementerio Nuevo. Los bomberos aseguraron ayer que actuaciones parecidas se han desarrollado en otros puntos de la provincia, como en la localidad de Torrevieja. Y es que, cuando se trata de panales de abejas, cualquier sitio es bueno para establecer la colmena.