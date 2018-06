«Hay que renovar profundamente la Administración para que el sector público acompañe el crecimiento económico»

n Tempe, Pikolinos, PLD Space, el científico Francis Mojica, la UMH como «la fábrica de conocimiento más importante en este territorio», el Parque Empresarial, el Parque Científico o el Campus Tecnológico proyectado son sólo algunos de los activos con los que cuenta Elche en este momento, a juicio de Ximo Puig, y con los que fue salpicando su discurso. Ahora bien, después de que hayan pasado algo más de dos años desde que el presidente de la Generalitat anunciara en persona la intención de Tempe de seguir creciendo en Elche y que, a partir de ahí, se activara la maquinaria para que creciera el enclave empresarial, era lógico que la tramitación de la expansión debía ser pregunta obligada, junto a la construcción del Campus Tecnológico, también en Torrellano. Y así fue. Puig, en este sentido, indicó que «hay distintos instrumentos para apoyar la implantación de empresas en el Parque Empresarial». En primer lugar, aludió a la comisión permanente en la que están la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche, «para desbloquear y agilizar al máximo la ampliación del Parque Empresarial», matizó. A partir de ahí, añadió que «es una cuestión fundamental, porque nuestro problema burocrático, no el de la Generalitat o el Ayuntamiento, en general, en España, es de una gran dimensión, y no sólo en España». Así las cosas, comentó que, «para guardar un equilibrio entre seguridad jurídica y agilidad en la tramitación, hay que renovar profundamente la Administración. Si el sector público no es capaz de acompañar adecuadamente el crecimiento económico y las posibilidades de generar riqueza por parte del sector privado tenemos un problema, y hay que buscar fórmulas para superar el atasco». En segundo lugar aludió a varios programas de ayudas del Consell, y destacó la importancia de la coordinación entre las universidades, las lanzaderas, o AlicanTEC, por ejemplo, para impulsar un «desarrollo dinámico», que es lo que toca en estos momentos, según defendió.