El uso de lentes de contacto, el principal problema entre jóvenes

n Pese a que el perfil del paciente que acude a la unidad de Oftalmología y necesita de operaciones quirúrgicas por lesiones relacionadas con los ojos es de cierta edad, ya que muchas de ellas están relacionadas con el paso del tiempo, cada vez más jóvenes necesitan este tipo de intervenciones por lesiones asociadas al uso de lentes de contacto.

El hecho de no cuidar la higiene a la hora de limpiar y conservar las lentillas, lavándolas con agua, o su abuso en la playa o la piscina, puede ocasionar lesiones en los ojos que necesiten de ayuda médica, y, en los casos más graves, incluso pérdida de visión parcial. Así lo explica el jefe de servicio de Oftalmología, José Juan Martínez Toldos, quien recomienda siempre seguir las instrucciones de uso de esta solución para la miopía y el astigmatismo. Y es que no se debe olvidar que, al fin y al cabo, se trata de introducir un cuerpo extraño en el ojo y que, si no se siguen las medidas de seguridad necesarias para evitar infecciones y lesiones graves, puede pasar factura. Lo mismo ocurre con la protección en cuanto a la radiación solar, «que no se da solo cuando vamos a la playa», señala el médico. Por tanto, es necesario proteger los ojos de la radiación solar en horas clave, no solo con el fin de evitar lesiones a corto plazo, sino para garantizar la calidad de la visión a medio y largo plazo, que es cuando aparecen este tipo de lesiones oculares.