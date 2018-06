La carretera de Santa Pola incorpora la quinta rotonda y sumará dos más para reducir el peligro en los cruces

El proyecto para desdoblar el tramo ilicitano está ahora en fase de redacción.

Nueva rotonda en la carretera que une Elche y Santa Pola, y ya van cinco. La Generalitat Valenciana ha iniciado ya las obras de la quinta glorieta en la CV-865, en una de las intersecciones próximas a la del acceso a la pedanía de Valverde, donde comenzó la primera de las actuaciones el pasado año. De este modo, el Consell ha buscado intervenir en el vial de forma provisional hasta que pueda ser realidad el desdoblamiento definitivo de la carretera, aunque, por el momento, no existe ningún plazo. Sin embargo, los planes de la Conselleria de Obras Públicas, Transporte y Movilidad no se van a quedar en esas cinco rotondas. A corto plazo, el objetivo es incorporar otras dos glorietas más, tal y como señaló el director general de esta área, Carlos Domingo. De este modo, la idea es que en toda la carretera, sumando tanto el término municipal de Elche como el de Santa Pola, pueda haber once rotondas, además de las que puedan añadirse en proyectos sucesivos. Se trata de las cuatro que se construyeron antes de 2015, las cuatro ya levantadas en el último año, además de otras tres más.

Así lo señalaron desde la Generalitat a este diario. Carlos Domingo también apuntó a la necesidad de recurrir a estas medidas, «al tratarse de la carretera autonómica más peligrosa que hay en la provincia de Alicante». En ese sentido, aunque la duplicación de los carriles de toda la calzada se está realizando poco a poco, después de comenzar en la zona perteneciente a Santa Pola, el Consell ha optado por sustituir las peligrosas intersecciones por rotondas cerradas como solución urgente debido a los numerosos accidentes de tráfico que históricamente se han producido en la zona.

Y es que a lo largo de la carretera existen hasta ?? intersecciones, con las que se da entrada y salida a varios caminos rurales del Camp d'Elx. Así las cosas, los trabajos para construir la quinta rotonda han arrancado en los últimos días, prácticamente a las puertas del comienzo del verano, por lo que, debido al aumento del tráfico en el vial, se han producido retenciones e incluso algunos parones, sobre todo los fines de semana.



A la espera

Este tipo de actuaciones serán previas al desdoblamiento que falta en el tramo ilicitano, que ahora mismo está en fase de redacción, según señalaron desde la Generalitat Valenciana, donde también están previstas más rotondas.

De lo que por ahora sí que se han dado fechas es para el desdoblamiento del tramo comprendido entre la Vereda de Sendres y el punto ya remodelado correspondiente a Santa Pola. Se trata de 1,6 kilómetros de longitud y las obras están previstas para después de este verano, ya que en los próximos meses es cuando más afluencia de tráfico tendrá la carretera que une Elche con Santa Pola. Diariamente, por esta infraestructura pasan más de 17.200 vehículos de media.

La Generalitat ya ha adjudicado los trabajos para este espacio por 1,6 millones de euros y ha empezado a tramitar las expropiaciones de los terrenos que se verán afectados por la ampliación de la calzada. En total, hay unas cuarenta fincas alteradas.

Con esta actuación, el departamento que dirige María José Salvador quiere mejorar la fluidez del tráfico y de las condiciones de seguridad vial de los vehículos, peatones y ciclistas que circulan por este tramo de la carretera CV-865 mediante la duplicación de calzada y la reordenación de las intersecciones y accesos existentes. Todo ello con la vista puesta en dotar a la carretera de unas características de vía parque.

La actuación, entre la Vereda de Sendres y el tramo ya remodelado de Santa Pola, contempla el desdoblamiento de la calzada existente, la cual pasará a tener dos calzadas de dos carriles cada una, separadas por una mediana de 1,20 metros de ancho, en la que va dispuesta la instalación de alumbrado, así como la reordenación de accesos y la supresión de una glorieta partida existente.

Para el resto de usuarios, peatones y ciclistas, el Consell ha previsto la sustitución de los carriles bici actuales por una acera de 2,50 metros de ancho en el margen derecho y un carril mixto ciclo-peatonal de 3,50 metros en el margen izquierdo.