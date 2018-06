Pablo Ruz promete un auditorio para 1.400 personas en Candalix si es alcalde

Pese a que aún queda prácticamente un año para las próximas elecciones municipales, el PP ha dado esta mañana el pistoletazo de salida por la carrera para hacerse con el sillón de Alcaldía. Se anunció como una convención local del partido, pero la cita se ha convertido en un auténtico mitin con promesas, programas electorales y búsqueda de apoyos de cara a 2019 incluídos. Si hace apenas tres semanas presentaba su logo y eslogan de campaña, hoy ha sido el turno de ir desgranando alguno de los puntos que compondrán el programa electoral del PP de Pablo Ruz, y que pasa, según ha apuntado el propio candidato esta mañana, por la construcción de "el ADDA ilicitano" como proyecto estrella. Un auditorio con capacidad para 1.400 personas bajo el nombre de Centro de las Artes y Cultura de Elche, (CACE), que se levantará, según Pablo Ruz, en el espacio que ahora ocupa el aparcamiento de Candalix. Lo ha dicho convencido. Y es que, según ha avanzado, el proyecto ya contaría incluso con el apoyo de la Diputación de Alicante para financiar las obras. Por desgranar, no solo ha avanzado que será un auditorio con capacidad para esas 1.400 personas, el doble de las 700 que tiene como aforo máximo el Centro de Congresos de Elche, sino que ha apuntado que tendrá hasta un aparcamiento subterráneo. "Tenemos todos los estudios a favor, no afecta a la Ley del Palmeral, y es técnicamente viable", ha explicado.

Todo esto, por otra parte, antes de afirmar que la ciudadanía está harta de promesas que no se cumplen, y de proyectos que no se materializan. No obstante, en cuanto esta supuesta inversión de la Diputación de Alicante, cuyo coste ascendería a varios millones de euros -eso sí que no lo ha concretado-, ha dicho que "nos lo tenemos que creer. Y nos lo creemos. Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y se merece un espacio para albergar a más de 700 personas". Ruz ha querido anticiparse a las críticas, y ha asegurado que no es un proyecto megalómano, sino que se trata de una necesidad de la ciudad en materia de infraestructuras para congresos y espectáculos.

Esta no ha sido la única iniciativa que ha prometido si llega a la Alcaldía en 2019. La creación de un Observatorio de las Empresas para ayudarlas a impulsar sus proyectos, la "reivindicación justa y necesaria" en materia de infraestructuras como las tan demandadas conexiones del Parque Empresarial de Elche con la A-7 o el Cercanías, o la culminación de la Ronda Sur, han centrado el resto del discurso. Todo esto, agrupado en tres pilares, ha dicho: las personas como principal objetivo, Elche como referencia empresarial y económica y, por último, también como capital cultural.

La intervención de Ruz ha cerrado esta primera convención local del partido, que ha reunido alrededor de 150 personas. La mitad de las que reunió Pablo Ruz hace un año, cuando sí se dio un baño de masas cuando echó un pulso a Mercedes Alonso. Precisamente la asistencia de la portavoz del PP ha sido una de las más destacadas. Alonso ha permanecedio en un segundo planto y ha escuchado, desde la última fila, el discurso del que fuera su más estrecho aliado, antes de convertirse en su contrincante y arrebatarse la presidencia del partido y su puesto en la carrera hacia la Alcaldía. Ruz ha recibido el apoyo de la cúpula del partido, empezando por el secretario general a nivel local, José Navarro, junto con el secretario general del PP de Alicante, Eduardo Dolón, el vicesecretario del PP regional, José Juan Zaplana o el secretario general de NN GG de la Comunidad Valenciana, Juan Gómez.