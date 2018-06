Palmeras transformadas en arte en la Orden Tercera

Hace años que Roy Ledgard decidió afincarse en el Camp d'Elx. Tras vivir en diferentes puntos de la geografía española, el artista encontró el lugar ideal para desarrollar su obra en el entorno de Elche. Ahora ha llevado algunas de sus creaciones a la Antigua Capilla de la Orden Tercera Franciscana, sala de exposiciones en la que ayer inauguró la muestra El alma del árbol, que tanto ilicitanos como turistas podrán visitar hasta el próximo 29 de julio con entrada gratuita.

«Los árboles esconden los sueños del hombre. Busca, sueña y encontrarás», señala el propio Ledgard como la filosofía que le ha llevado a componer las obras que desde ayer exhibe en la Orden Tercera. El público podrá acudir a ver El alma del árbol de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas; y los domingos y festivos, de 10 a 14 horas. La madera de palmera será el principal elemento que se encontrarán los asistentes a la muestra, ya que el autor asegura que es en sus matices donde encuentra la inspiración.

La materia prima que forma parte de sus obras no le falta, desde luego, a Ledgard en su taller de trabajo en su entorno de Perleta, partida rural en la que lleva afincado desde el año 2000. Ahí ha encontrado su lugar ideal para continuar con una carrera que ya le había llevado previamente a trabajar en ciudades como Madrid, Girona o Vigo. «Uno de los aspectos que más me gusta de trabajar en el Camp d'Elx es el contacto que mantengo con la gente. No soy de los que les gusta pasar el tiempo encerrado en el taller, prefiero el diálogo con los vecinos», añade.

Al margen de la exposición inaugurada ayer de Ledgard, en Elche en la actualidad se puede disfrutar de otras muestras. Una de ellas es la que repasa la carrera artística de la añorada Pola Lledó, y que se podrá visitar en el Museo de Arte Contemporáneo hasta el 16 de septiembre. Por su parte, L'Escorxador acoge hasta el 23 de junio Artes para todos.