Denuncian por sexista el cartel de una discoteca de Crevillent que ofrecía barra libre para chicas

"Barra libre para todas las chicas". Así promocionaba una discoteca de Crevillent una fiesta prevista para este viernes. Una publicidad claramente sexista que llevó a unos jóvenes a denunciar en las redes sociales el caso, que ha llegado hasta la Asociación Feminista Isabel Alfonso de la localidad, que ha elevado la denuncia al Observatorio de la Mujer. La presión en las redes sociales ha hecho que el local cambie su publicidad. Así, ahora la oferta es "para todos los chicos y chicas". Eso sí, como se ofertaba inicialmente, será solo hasta que alguien salga de la sala. No se puede ni ir al baño, o se acabará la promoción.

Este caso aviva el debate sobre el uso de la mujer como reclamo en la publicidad. En los últimos años son muchos los locales denunciados por incluir promociones como esta barra libre solo para mujeres, entradas gratis para las chicas, o descuentos para ellas, que lo único que pretenden es usar a la mujer como un reclamo más de este tipo de locales, cosificándolas.



Con tacones y sin novio

El sexismo en las discotecas, por desgracia, no es ninguna novedad. En marzo de este año, Trabajo sancionó a una discoteca que pedía camareras "con tacones y sin novio". Mujeres «guapas, con buen físico» además de «responsables y solteras», «no queremos rollos ni novios enfermos celosos esperándolas a las 5 en la puerta para llevarlas a casa». Estas frases eran algunos de los requisitos que hace nueve meses aparecían en un anuncio que buscaba camareras para la temporada de verano en un discoteca de Benidorm. La publicación causó revuelo en su momento y ahora le ha traído una sanción el establecimiento por discriminación de sexo y vulneración del derecho a la intimidad y la consideración debida a la dignidad de las trabajadoras.

Así lo desveló ayer CCOO PV en un comunicado, sindicato que interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo, al considerar que se trataba de un anuncio sexista así como discriminatorio y despectivo.

Los hechos denunciados se remontan a junio de 2017 cuando el gerente de la discoteca Richard New Look, el televisivo Julio «El Feroz» (concursante de «GH12») publicaba en una red social un mensaje para contratar camareras para el negocio. En él se recogían frases como las citadas además de otras como «si no eres alta es obligatorio trabajar con tacones o plataformas». Además, si no se cumplían estas condiciones, «no trabajaría más y buscamos otra nueva, esas son las condiciones, son fáciles y claras si alguna no le gustan que no haga el casting ni nos haga perder el tiempo».

El anuncio fue retirado el mismo día que saltó la polémica por el autor del mismo, eso sí, dejando un mensaje en la misma red social en el que decía que «algunas estáis un poco locas» o que, a quienes puedan ver denigrante el anuncio, «se os ha ido la olla». El propietario del local, Richard Romero, salió entonces a pedir disculpas por lo ocurrido.