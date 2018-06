El comercio ilicitano tendrá que unirse para acceder a las ayudas del Consell

Las asociaciones de comerciantes de Elche tendrán que entenderse y unirse para poder acceder a la convocatoria de ayudas del Consell. La dispersión del comercio de la ciudad, que cuenta con varias entidades en el centro y los barrios, y no todas enfocadas únicamente al comercio, hace que ningún colectivo ilicitano cumpla actualmente con los requisitos que marca la Conselleria de Economía Sostenible, para acceder a las ayudas que se van a poner a disposición de los mismos en 2019.

La convocatoria establece que, para acceder a las ayudas que se van a dirigir a asociaciones de comercios, éstos deben contar con un mínimo de 65 establecimientos, y en Elche no hay ninguna asociación que cumpla este perfil.

El director general de Comercio, Natxo Costa, explicó que en el caso de Elche, y para cumplir con las bases de la convocatoria de ayudas, los colectivos tendrían que unirse y solicitar las ayudas de forma conjunta.

Una opción sería, como quiere impulsar el edil de Promoción Económica, Héctor Díez, que los colectivos se constituyan en una federación, que se encargue de gestionar la solicitud de este tipo de ayudas, que pretenden servir para contratar a técnicos que den soporte a las entidades.

Pero formar una federación no es la única opción. Desde la Conselleria de Rafa Climent apuntaron que, dado que el mínimo de comercio no puede bajar, para hacer más eficaces los programas, las asociaciones también pueden solicitar el apoyo de la Administración de forma conjunta, aunque no sean una federación. En este sentido, los colectivos podrían establecer un acuerdo puntual, como la firma de un convenio, para solicitar las mismas.

No obstante, recordaron desde la Generalitat Valenciana, las bases están en periodo de alegaciones hasta el 18 de junio, por lo que todavía queda margen de tiempo para presentar propuestas.

Desde el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez dijo ayer que su intención es presentar una alegación solicitando que se rebaje el número de comercios que debe tener una asociación para acceder a las ayudas. La propuesta del Ayuntamiento pasa por rebajar el mínimo de 65 a 50 comercios.