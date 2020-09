El Elche CF busca una solución al extraño caso de Aarón Ñíguez

El Elche CF era consciente desde hace tiempo que iba a tener un problema con el contrato privado que el futbolista ilicitano Aarón Ñíguez tiene firmado con la entidad franjiverde. Cuando el equipo militaba en Segunda B, con Diego García como presidente y José Sepulcre como máximo accionista, el club ilicitano necesitaba dinero para supervivir y la familia Ñíguez realizó una importante aportación económica. A cambio, el Elche se comprometió a fichar a Jony Ñíguez y a recuperar a Aarón cuando militase en una categoría superior.

Como publicó este diario el 31 de diciembre del año pasado, ese contrato se tenía que haber ejecutado la temporada pasada, pero el mediano de los hijo de Boria se encontraba jugando en Malasia y se llegó a un acuerdo para posponerlo para 2020 cuando regresase a España. Durante este año debía hacerse oficial y así ha sido, con el extra de que viene acompañado del ascenso a Primera División.

Extracto de la noticia punlicada en diciembre de 2019 en INFORMACIÓN.

La entidad franjiverde sabía que, tarde o temprano, tenía que afrontar ese "problema" y ahora ha salido a la luz pública. En el club ilicitano están estudiando todos los detalles para buscar una solución, ya que saben que deben cumplir con lo firmado, aunque sea una herencia del pasado-Pero, a su vez, tienen claro que Aarón no es un futbolista que cuente para el nuevo proyecto en Primera División.

Este "contratiempo" va a significar, casi con toda seguridad, un desembolso de dinero para poder liquidar el contrato, algo que no ha gustado nada al nuevo dueño Christian Bragarnik. De todas formas, como dicen fuentes cercanas al Elche, es un problema más del pasado de los muchos que se han encontrado a la hora de abrir los cajones.

Aarón, en el mercado de invierno de la temporada pasada, fichó por el Málaga tras regresar de Malasia y después de no haberlo podido hacer en el Lugo porque al equipo gallego no le alcanzaba el límite salarial.

El futbolista ilicitano no ha jugado ningún encuentro con el conjunto malagueño por una lesión en el menisco de su rodilla, de la que se recupera actualmente. Para poder firmar el compromiso del contrato privado firmado con el Elche ha tenido que pasar las obligadas pruebas médicas. Actualmente se encuentra realizando la rehabilitación en Málaga y si la entidad franjiverde no encuentra una solución pronto, incluso podría empezar a entrenar a las órdenes de Almirón. No obstante, la intención del club ilicitano es evitarlo y dar una solución al contrato o, en el peor de los casos, buscar una cesión, al igual que con su hermano Jony, que también tiene contrato firmado desde la época de Segunda B.