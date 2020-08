Pacheta: "Me voy apesadumbrado por no poder entrenar al Elche en Primera"

José Rojo Martín "Pacheta" se ha despedido este miércoles como entrenador del ElcheCF en una rueda de Prensa telemática en la que ha estado acompañado por el presidente, Joaquín Buitrago, y por componentes del cuerpo técnico, cuerpo médico, empleados y jugadores de la entidad franjiverde.

Sensiblemente emocionado, el técnico burgalés llevaba un pequeño guión, pero ha querido que "el corazón se exprese". El preparador de Sala de los Infantes ha señalado dolido que "el reto de entrenar al Elche en Primera División se desvanece" y que eso le provoca una "profunda pesadumbre".

Pacheta ha querido dar las gracias a la afición por el "cariño" que le ha mostrado en los dos últimos años y medio y se ha sentido satisfecho "por haber podido devolvérselo con con éxitos". "Mi misión siempre ha sido sumar y no estobar".

En su despedida, el técnico no ha querido dar nombres y ha agradecido su comportamiento a "los presidentes que he tenido, a los directores deportivos, a la gente del club que me ha tratado de maravilla, a los que cuidadn el campo...".

El entrenador ha tenido palabras especiales "a mi cuerpo técnico. Sois unos putos cracks y nadie sabe los que hemos sufrido". También ha recordado "al cuerpo médico, a los utilleros y, especialmente, a los jugadores". "Sin vosotros hubiera sido imposible conseguir lo que hemos conseguido. Gracias por la lealtat, sois una barbaridad".

Pacheta también ha querido recordar "los muchos amigos" que deja en la ciudad y en la provincia y les ha promido que "volveré para visitaros". En especial ha recordado a "Enrique (Ortolá) y a su mujer".

Donación solidaria del polo con las palmeras

El ya extécnico del Elche ha desvelado que el polo que ha llevado en los partidos, desde que consiguieron la permanencia, lo va a donar para una subasta solidaria a beneficio del Elche Genuine.

Por último, Pacheta, muy emocionado, ha señalado que estará "eternamente agradecido" y ha deseado que "vuestro Elche, nuestro Elche consiga todos sus objetivos". Sus últimas palabras han sido "me marcho, pero mi corazón se queda aquí".