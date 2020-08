Víctor Fernández: "Me gusta mucho la propuesta del Elche"

"Estamos preparados", ha destacado este miércoles el entrenador del Zaragoza, Víctor Fernández, justo antes de comenzar "las dos semanas más importantes de la temporada", según las calificaba el técnico en la previa del primer partido del play-off de ascenso a Primera División, que mide este jueves (22.00) al conjunto blanquillo y al Elche en el estadio Martínez Valero.



"Estamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, dispuestos para resistir y para luchar hasta el último momento y dar todo lo que tenemos para sentirnos orgullosos de nosotros mismos", explicaba un Víctor Fernández que cree que su equipo ha mejorado "mucho en estos últimos días, desde el momento en que ya supimos para qué entrenábamos, quién es nuestro rival y cuál sería el día de esta primera batalla".



Enfrente estará un rival, el Elche, al que el técnico del cuadro aragonés tiene en alta estima: "Tenemos enfrente a un gran rival, que tiene muchos recursos futbolísticos, me gusta mucho su propuesta y su apuesta por jugadores de calidad y con habilidad; nos va a exigir muchísimo y nos obligará a estar muy atentos", señalaba.



"También van a tener una gran ilusión, pero somos el Real Zaragoza y tenemos que intentar aprovechar esta gran oportunidad", concluía.





El preparador zaragocista ha apuntado quey concentrarnos más en nuestro objetivo".Este miércoles el Zaragoza ha compartido una, tío y exentrenador del tenista Rafa Nadal.Sobre las claves del encuentro de este jueves, Fernández recuerda que "no es un partido de Liga, no tiene nada que ver;y estar lo más acertados posible, porque no hay margen para recuperar"."Tenemos que dar lo mejor de nosotros y actuar con sentido colectivo más reforzado que nunca, ser serios y rigurosos", añadía.