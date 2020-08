El Elche alberga esperanzas

El Elche aún cuenta con fundadas esperanzas de poder disputar el «play-off» de ascenso a Primera División. La decisión ayer del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol de aceptar que el encuentro aplazado entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada se juegue finalmente este jueves 5 de agosto (20 horas) parecía que enterraba las posibilidades del conjunto franjiverde. Pero en su deliberación, los jueces recordaron que «en la actualidad se está instruyendo un procedimiento extraordinario contra el Fuenlabrada, del que podría derivarse una sanción que podría, incluso, alterar el resultado del partido».

De esta forma, Competición quiso dejar claro que como consecuencia de un castigo por ese expediente el conjunto madrileño podría ser sancionado con la pérdida de puntos, una sanción económica, incluso un descenso administrativo, que son las tres alternativas que marcan las normas federativas. En ese caso, sería el Elche quien disputase la promoción a Primera.

La resolución del Comité no sorprendió a los juristas de la entidad franjiverde, porque son decisiones que se ajustan a derecho y no puede vulnerar la ley. Por ello, no pudo aceptar la propuesta del juez instructor de dar el partido por perdido a los fuenlabreños y, ahora, han tenido que determinar que el encuentro se dispute, porque ya se dan las circunstancias para poder llevarlo celebrarlo, toda vez que la mayoría de los futbolistas del Fuenlabrada ya han recibido el alta epidemiológica y pueden viajar de nuevo hasta A Coruña.

Otra cosas es lo que ocurra con la decisión final del procedimiento extraordinario sobre el comportamiento extradeportivo y en el cumplimiento del protocolo sanitario llevado a cabo por el club madrileño. Y ahí es donde alberga todas sus esperanzas el Elche, porque considera que hay pruebas suficientes para sancionar al Fuenlabrada por negligencia.

A pesar de que los fuenlabreños se escudan en que siguieron todas las órdenes y recomendaciones de LaLiga, eso no le exime de la culpabilidad.

Ahora, el juez instructor encargado del expediente sigue teniendo abiertas diligencias y con las declaraciones de los representantes del Fuenlabrada, de Iberia, del hotel Finisterre de A Coruña y de las autoridades sanitarias, elevará una nueva propuesta sobre la que tendrá que tomar una decisión el Comité de Competición y que puede ir desde la pérdida de puntos a la sanción económica, incluso en la pérdida de la categoría.

De la decepción a la esperanza

El anuncio de que este miércoles se iba a disputar el encuentro suspendido el pasado 20 de julio hizo saltar las alarmas y la mayoría de la opinión pública vio el final de las ilusiones del conjunto franjiverde. Pero tras conocer toda la resolución se pudo comprobar que no estaba todo perdido y que todo era una cuestión de las normas jurídicas del Derecho.

De hecho, el Deportivo, que había manifestado por activa y por pasiva que no iba a presentarse al partido e, incluso, ayer no pasó los test PCR que había programado LaLiga, ha citado a sus futbolistas para hoy porque son conscientes de la situación y una comparecencia le puede llevar a otro descenso, en este caso a Tercera División, lo que significaría prácticamente la desaparición del club.

En A Coruña, al igual que en Elche, son conocedores que, a pesar de ir en contra de su voluntad, el partido aplazado se tiene que disputar una vez que el Fuenlabrada dispone de efectivos suficientes y que evitar el descenso para lo gallegos y jugar el «play-off» para los ilicitanos es una cuestión jurídica diferente que tiene que ver con la posible sanción posterior a los madrileños.

Poco después de conocer el dictamen de Competición, LaLiga anunció el horario de ese partido (miércoles 5 de agosto a las 20 horas) y a continuación fijó las fechas para la celebración de la promoción de ascenso. La primera eliminatoria tendrá lugar el jueves 13 de agosto y el domingo 16; y la segunda y final, en la que se dilucidará el tercer equipo que sube a Primera, el 20 y 23 de agosto.

Mientras tanto, el Elche estará a la espera de lo que ocurre con el procedimiento extraordinario contra el Fuenlabrada y si los madrileños son, finalmente, sancionados.