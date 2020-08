Competición decide que se debe jugar el Deportivo-Fuenlabrada

Al falta de confirmación oficial y según adelanta el diario Marca, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido que el encuentro aplazado entre el Deportivo y el Fuenlabrada deberá disputarse finalmente.

El rotativo nacional indica que no ha habido unanimidad entre los tres componentes del Comité y que la propuesta ha salido adelante por dos votos a favor y una abastención después de más de cuatro horas de reunión.

Por su parte, el Deportivo ya había anunciado que no iba a disputar el encuentro mientras tanto no se juegue la última jornada completa. De hecho, sus futbolistas ya están de vacaciones y está mañana no han acudido a la convocatoria de LaLiga para pasar los test PCR.